Karen Dejo fue eliminada de Esto es Guerra, pidió una oportunidad pero no fue aceptada

Karen Dejo terminó siendo eliminada en este último programa de Esto es Guerra, en la secuencia Divas. Y aunque la exconductora de TV pidió una oportunidad, ésta no fue aceptada.

Por otro lado, Angie Arizaga y Michelle Soifer se salvaron de sentencia y continúan en competencia junto a Paloma Fiuza, Rosángela Espinoza e Isabel Acevedo.

El jurado decidió eliminar a Karen Dejo, tras coincidir que no tuvo una buena presentación y eso se evidenció en la pista de baile cuando le rendía un homenaje a Daddy Yankee

“Karen siempre nos ha acostumbrado a regalarnos sabrosura, y mi cariño y amistad no va a cambiar por lo que voy a decir. Pero esta noche, no estuvo precisa, siento que en cada cambio de canción pudo dar mucho más, yo de Karen espero tanto, hoy no me entregó lo que esperaba”, dijo Tula Rodríguez en su calidad de jurado de Divas, mientras que Daniela Darcourt y Belén Estevez coincidieron con las mismas anotaciones

En su defensa, Dejo le dijo al jurado que ella era humana y no un ser perfecta para el baile como muchos lo esperaban.

“A mí me encantaría decir algo, hay algo a favor que también me puede jugar en contra, siempre soy tan perfecta, me preocupo por hacer todo bien al pie de la letra, que cada vez que ustedes esperan algo de mí siempre es así, pero soy humana chicas, lo he disfrutado mucho, me encantaría seguir en Divas, pero lo dejó en mano de las personas indicadas”, expresó.

Luego, ella pidió una segunda oportunidad a la producción para seguir en el reality, pero no logró convencerlos. Ante ello, Karen pidió que "reconsideren" su decisión, pero su pedido volvió a ser denegado.