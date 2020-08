Magaly le responde así a novio de Michelle Soifer tras pedirle que le regale un viaje | VIDEO

La periodista Magaly Medina se mostró sorprendida con las últimas declaraciones de Giusseppe Benigni, pareja de la chica reality Michelle Soifer.

Y es que el popular ‘principito’ le propuso a la conductora llevarlo de viaje a París y Milán:

“Estoy pensando viajar a las grandes pasarelas del mundo que es mi sueño. Más bien, Magaly llévame pues, si tú quieres realmente cubres todo, vamos. Me llevas a Milán, a París, para que vean cómo se va a levantar tu programa”, indicó Benigni.

Tras estas declaraciones, Medina le dio una contundente respuesta:

“¿Me viste cara de mantener a algún vago? Yo que toda la vida he trabajado por mí misma y no necesito que nadie me costee nada. Eso sería lo último que haga en mi vida”, mencionó la ‘Urraca’.

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ también resaltó que tiene ‘gustos caros’:

“El hombre que me quiere ya sabe que soy cara, cara, carísima. ¿Yo pagándole los pasajes a alguien? ay por favor, que de esas hay un montón, pero yo no”, mencionó Medina.

Echa un vistazo a las declaraciones de Magaly durante su programa:

¿Quién es Magaly Medina?

Magaly Medina es una de las periodistas de espectáculos más populares del Perú. Empezó su carrera hace más de 20 años y ha sido involucrada en diferentes juicios por sus famosos ‘ampays’.