Daniela Darcourt se quebró al cantarle a su abuelo que falleció de COVID-19 | VIDEO

Daniela Darcourt se presentó en el programa de 'Esto es guerra' y al ser consultada por la partida de su abuelo se quebró al haberlo despedido hace unos días.

Sin embargo, la intérprete decidió cantarle como homenaje a su familiar y a los peruanos que también perdieron víctima del coronavirus.

“Es triste el proceso, creo que nadie está listo para perder a alguien y más aún si se trata de tu familia. Llegó el momento de estar a solas, de respirar a solas. Quizás no nos veamos en unos cuantos días. Voy a tomarme mi tiempo para respirar y soltar (su dolor)”, indicó la salsera.

Daniela durante el reality aprovechó en agradecer el cariño y apoyo del público ante el triste momento que está atravesando junto a su familia.

“Es bastante difícil para mí”, confesó la joven que no pudo evitar derramas unas lágrimas por la perdida de su abuelito quien partió hace unos días.

Aunque la joven hizo lo posible por no romper en llanto, no pudo contenerse al escuchar “Se me fue” de Myriam Hernández. Por ello, como homenaje se animó a dedicarle el tema a su ser querido y los peruanos que también perdieron a una persona amada en esta pandemia.

Daniela Darcourt en Instagram anunció la muerte de su abuelo

La artista confirmó el fallecimiento de su ser querido en su red social. "Abue: La última vez que nos vimos, te sentaste a mi lado para ver juntos el programa donde trabajo... Me dijiste que estás ORGULLOSO Y FELIZ de verme. Tengo tu voz diciéndome: Salud, hijita... Ojalá esto se repita", inició su publicación.

"La imagen del último desayuno juntos, tu risa, tu manera de emocionarte al hablar de la descendencia de tu apellido, TODO va a vivir por siempre en mi. De haber sabido que esta foto sería la última, te hubiese agarrado aun más fuerte".