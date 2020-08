Yaco Eskenazi se confiesa: "Desde que me casé, creo en la fidelidad. Antes, no" 

Yaco Eskenazi confesó que antes no creía en la fidelidad. Sin embargo, desde que se casó toma el tema con mucha seriedad. Como se sabe, el actor tiene una bella familia con la modelo Natalie Vérrtiz.

"Yo, desde que me casé, creo en la fidelidad, antes, no... Creo que todo en la vida tiene como momentos, es muy difícil que un chico de 20 años se enamore de una niña y sea fiel y mantenga todo lo que una relación madura necesita, yo era una 'bala al aire' hasta que conocí a Natalie (Vértiz), siempre dije, 'el día que conozca una mujer y tenga un hijo con ella y me case con ella, ese día es para siempre'", indicó.

Tras ser consultado si perdonarpia una infidelidad, el conductor de Mi mamá cocina mejor que la tuya fue muy tajante.

"Por mi personalidad celosa, podría perdonar a la persona y algún día olvidar, pero no podría seguir con esa persona porque se lo reprocharía siempre o dudaría de esa persona siempre", señaló.