Jennifer Aniston reveló que lloró al enterarse que Brad Pitt tendría un bebé con Angelina Jolie

Han pasado muchos años desde la separación entre Jennifer Aniston y Brad Pitt, pero aún hacen noticia detalles desconocidos sobre ese periodo. Como se recuerda, ayer se cumplió 16 años de la grabación de la última escena que hizo la actriz en ‘Friends’, para luego intentar formar una familia con su entonces pareja. Pero las cosas no salieron como las hubiera deseado nuestra querida ‘Rachel Green’, ya que terminó con el corazón roto.

“El mundo quedó sorprendido y yo me quedé sorprendida”, confesó la artista cuando habló sobre la separación con Brad Pitt luego de cuatro años de casados. Luego que el matrimonio anunció su divorcio al mundo y aún sin haber oficializado los trámites de este, Aniston decidió dar una entrevista a Vanity Fair, ese mismo año, y manifestó los sentimientos que tenía en ese momento, pérdida, tristeza, rabia y sorpresa por la ruptura. Pero eso no fue lo más duro, ya que todavía se mantenía en duelo. En un momento la periodista le comentó sobre los rumores de un posible embarazo de Angelina fue ahí cuando se derrumbó y no pudo contener las lágrimas.

La artista indicó que amaría a Pitt por “el resto de sus días”, y no pudo evitar quebrarse ante Leslie Bennets cuando esta le comentó la posibilidad de que Brad se convertiría en papá.

Además, la periodista reveló que Aniston parecía que la hubiera acuchillado en el corazón y que no pudo contener las lágrimas durante varios minutos, algo que hizo que interrumpieran la conversación.

De acuerdo a lo expresado por Bennets la actriz prefería creer la versión de su exmarido, de que nunca la engañó. Cuando se le consultó si creía que Brad y Angelina tuvieron un affaire, Jen contestó: “Elijo creerle a mi esposo”. Y luego agregó: “En este punto no me sorprendería nada, pero preferiría creerle”.

Aniston señaló que Pitt le había dicho que quería ordenar su vida en soltería, y que “no se trataba de otra mujer”. No obstante, el actor ya había sido captado con el hijo adoptivo de Angelina, Maddox, ese mismo año, 2005.

“Sería un robot si dijera que no sentí momentos de enfado, de dolor y vergüenza. Simplemente no sé qué pasó. Hay muchas cosas que no entiendo, muchas cosas que no sé, y probablemente nunca lo sabré, de verdad”, decía la actriz en ese momento refiriéndose a esas primeras imágenes de su ex con Jolie en Kenia acompañados por Maddox, que evidenciaban una relación que llevaba tiempo. “Me chocaron las fotografías, pero bueno, lo que no te mata te hace más fuerte”.

Si bien Pitt y Jolie negaron hacer iniciado su relación mientras el actor estaba unido a Jennifer, la historia se pintó sola.

Como se recuerda, Angelina Jolie, de 45 años, y Pitt de 56, estuvieron juntos por 12 años y tenían dos de casados cuando la actriz solicitó el divorcio en 2016 en medio de denuncias por maltrato físico contra uno de sus hijos durante un vuelo privado.

Aniston tras muchos años decidió darse una oportunidad y se casó por segunda vez con Justin Theroux en 2015, tras tres años de relación. Pero un año más tarde, exactamente en 2016, informaron su separación. Unos meses después, Jolie pidió el divorció a Pitt, argumentando “diferencias irreconciliables”.

Pitt y Aniston han reconstruido su amistad a lo largo de los años. En enero de este año la ex pareja de Hollywood fue noticia al ser fotografiados juntos detrás del escenario de los SAG Awards en el Shrine Auditorium de Los Ángeles.

El año pasado fue maravilloso para ambos a nivel laboral. Aniston regresó a la pantalla chica de la mano de Apple+ con un rol dramático en The Mornign Show, mientras que Pitt, tras varios años alejado de Hollywood, retornó por la puerta grande gracias a Tarantino.