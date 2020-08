Tilsa Lozano a Silvia Cornejo: “Así pongas un GPS en el carro igual si te quiere engañar lo hará”

La ex modelo Tilsa Lozano reveló en una entrevista al diario El Popular, que se encuentra muy feliz de la relación que tiene con el boxeador Jackson Mora y que se haya mantenido solida durante esta cuarentena.

Es por ello, que dejó claro que tiene plena confianza en su pareja, pues para ella “no hay pandemia ni nada que pueda impedir eso (una infidelidad)”. “Así pongas un GPS en el carro igual si te quiere engañar lo hará (risas). Es una realidad”, expresó.

Para la empresaria “el que te quiere, te va a querer; el que no, te la va hacer, así le pongas GPS o pongas guachimán en su puerta”.

La popular ‘Tili’ hizo referencia al GPS, luego que la exreina de belleza Silvia Cornejo indicara que había puesto este dispositivo de ubicación en el carro de expareja Jean Paul Gabuteau.

“Si ella desconfió, sus motivos habrá tenido; ya le había sacado la vuelta una vez. Uno nunca sabe lo que pasa en la casa, pero si te sacó la vuelta una vez, está claro que podría volver a hacerlo”, manifestó.

Por último, la expresentadora de TV afirmó que no podría perdonar una infidelidad, pero, si se diera el caso, eso no haría que pierda la fe en el amor.

“Si me la hacen, me la hacen; no cerraré las puertas al amor, ni me volveré paranoica toda mi vida. Disfruto el momento, amo y me dejo amar y, si en algún momento me saca la vuelta, bueno pues, tendré que comenzar de cero, pero vivir paranoica, no”, indicó Tilsa Lozano.