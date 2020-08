Doctor Elmer Huerta trolea a verónica Linares en vivo por "no bañarse"

El Dr. Elmer Huerta tiene un conocido sentido del humor con el que suele amenizar sus participaciones en diversos programas. En esta ocasión su víctima fue la periodista Verónica Linares quien comentó que si se agripa no suele bañarse por temor a que le dé neumonía.

Todo pasó durante el programa “Sanamente con el Dr. Huerta”, donde suelen aclarar las dudas de las personas sobre el tema del coronavirus, enfermedad que tiene en crisis al mundo, y nuestro país es uno de los más afectados con los contagios y cifra de fallecidos.

Entre las preguntas que salieron al aire hubo una que generó todo ese momento divertido. Verónica Linares leyó: “Ya pasé los 21 días de cuarentena y me dieron el alta. ¿Quisiera saber si ya me puedo bañar?”, ante esta pregunta el doctor comentó “no se ha bañado”.

La periodista expresó que es normal esos miedos y “que son cosas que tenemos los peruanos”. Ante esto, el especialista indicó que efectivamente, “hay personas que creen que cuando están resfriadas les va a dar neumonía si se bañan”.

Pero no quedó ahí, ya que Linares interrumpió al doctor y aceptó que ella es una de esas personas: “Yo creo eso, yo doctor. O sea, nunca voy a venir al canal a las 3:30 de la mañana con el cabello mojado ¡Jamás me verán así! Porque me da neumonía, según yo, claro”.

Estas palabras sorprendieron al Dr. Elmer y le respondió a la periodista: “O sea, Verónica cuando tu resfrías igual pasas una semana sin bañarte”, generando las risas de los presentes en el set.

Federico Salazar no se quedó atrás y se unió a la burla diciendo: “que eso explicaría muchas cosas”.

Dr. Elmer Huerta respondió la incógnita

Al final el doctor indicó que no hay relación directa entre darse un baño y que se pueda complicar un resfrío. Es más, expresó que la clave es secarse rápido tras la ducha y abrigarse bien.