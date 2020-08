Melissa Paredes indignada respondió furiosa tras reacción de su esposo contra ella

Melissa Paredes se pronunció molesta por los ataques en su cuenta de Instagram tras la grabación de su esposo Rodrigo Cuba, quien realizó una determinada actitud con ella en Tik Tok, generó controversia.

Esposo de Melissa Paredes en Instagram sorprendió con inédito vídeo

La protagonista de 'Ojitos hechiceros' rompió su silencio en su red social luego de ver críticas por un reciente vídeo de su esposo que resaltaba sus rasgos físicos.

En la grabación, la exchica reality se lucía maquillando frente al espejo, mientras, el padre de su hija la registraba haciendo algunas señas ante el fondo musical “Mi pan su su su”.

¿Qué le dijo Melissa Paredes a usuarios que la criticaron?

La modelo cansada por ser juzgada en medio del estado de emergencia que vive el país, no dudó en publicar un instante de su vida diaria.

Ante ello, Melissa Paredes apareció con un pie en punta pero la culparon de forzar su video en Tik Tok. Sin embargo, su pareja se luce orgulloso de los atributos de su novia.

Entre los comentarios positivos y negativos, impactaron las críticas de los usuarios en la plataforma digital, indicándole: “Pero el pan no se come con plástico”.

La influencer al leer el mensaje desafortunado respondió: “Pero este pan no te lo comes tú. Se lo come mi esposo y a él le encanta”.

Pero eso no fue todo, la actriz continuó siendo atacada: “¿Quién se arregla sin zapatos y de puntas?”. A lo que Melissa Paredes dijo: “Yo, siempre paro de puntas. Creo que es algo que las que tenemos ese tipo de pie”.