Brenda Carvalho revela que quiere tener gemelos

La bailarina y chica reality Brenda Carvalho deja en claro que no está esperando un bebé y que todo se trató de un chequeo de rutina con la ginecóloga.

Pero la pareja de Julinho expresó que para el 2021 espera tener dos bebés, ya que se muere de ganas de tener dos niños en su vientre.

Recordemos que Brenda y su pareja fueron ‘ampayados’ en una clínica, por ellos muchos creyeron que la animadora estaba embarazada, pero Brenda aclaró la situación:

“No es cierto, no estoy gestando. Esas imágenes corresponden a mi cita anual y me ha tocado hacerlo en plena pandemia. La pospuse un par de veces, pero ya tenía que asistir a la clínica para llevar un buen control de mi salud. Es más, fui dos días seguidos para realizar primero mis exámenes y luego a la cita con la doctora”, expresó.

Carvalho tomó deportivamente la noticia de su supuesto embarazo:

“Todavía no, pero lo más gracioso es la forma cómo quieren vender una noticia porque hasta dijeron que estaba yendo a la zona de fertilidad, ja, ja. Y yo solo he ido a ginecología y en seis meses debo volver”, resalta.

¿Brenda Carvalho quiere tener gemelos?

Sobre si quiere tener bebes, la chica reality expresó:

“Sí, quiero tener dos bebés hermosos, pero ahorita no es el momento. Por la pandemia que estamos viviendo no me siento segura para embarazarme. Si Dios quiere y me lo permite, el próximo año podría ser el momento para ser madre y que sean dos de una sola vez”, agregó.