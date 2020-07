Ximena Hoyos no aguanta críticas y llora tras intentar defenderse | VIDEO

Ximena Hoyos no aguantó más las constantes críticas que viene recibiendo tras haber viajado a Máncora en pleno Estado de Emergencia. Es por eso que la actriz salió al frente para defenderse, sin embargo, no pudo aguantar el llanto.

La joven explicó por qué viajó y se pronunció sobre los insultos que ha recibido tras su viaje.

“Para empezar, aquí nadie ha venido a juerguear ni a turistear. Evidentemente, acá todo también está cerrado. No hay fiestas, no hay restaurantes. Si quieres pedir algo de comer, hay delivery. Igual que en Lima, hay toque de queda”, detalló.

Ximena indicó que viene siguiendo las medidas de seguridad necesarias para no contagiarse.

“Para los que me siguen de verdad, pueden ver que mi casa es mi lugar de trabajo, mi oficina, tengo a mi equipo de trabajo, todas protegidas, nos hacemos los exámenes de COVID-19 cada dos semanas. Es más, acá más sola que en Lima y en Lima hago más cosas. De hecho, siento que en Lima me expongo más que acá. Acá estoy con mi familia en una casa, ni si quiera hay hoteles abiertos, que yo sepa, la mayoría está cerrado”, explicó.

La actriz explicó que llegó a Piura en avión después del 15 de julio, cuando abrieron los vuelos. "No le veo nada de malo porque a partir del 15 abrieron los vuelos y si fueran humanitarios, las aerolíneas te harían llenar como un formulario para ver si estás regresando a tu ciudad con tu familia o no. Si estuviera prohibido, simplemente, no dejarían que compres el pasaje”, dijo.

“Estoy segura que, en el avión, no era la única que venía a Máncora a alejarse un poco del estrés de Lima y hacer lo mismo que en mi casa”, acotó.

Tras referirse de las criticas que viene recibiendo, la joven no aguantó más y estalló en llanto.

“Por último, los mensajes que he recibido son desde “no hagas caso” (se quiebra) hasta deseándome la muerte. Soy experta en ignorar mensajes, pero ayer realmente me han afectado. Me afectó uno donde me deseaban la muerte, a mis abuelos, a mi hermano, a mi mamá, a mi familia que son lo que más quiero”, dijo.

“La gente tiene que entender, por el amor de Dios, que no todos son perfectos (…) la gente cree que nosotros los influencers somos perfectos y si no hacemos lo que ustedes quieren, merecemos morir y no es así. Nadie tiene derecho a decir tú mereces morir”, detalló la joven, quien resaltó que su madre y abuelo se han mostrado preocupados ante los mensajes que viene recibiendo, hecho que la lastima mucho.