Jesús Barco rompe su silencio tras ser captado con Melissa Klug | VIDEO

El joven futbolista de Universitario de Deportes, Jesús Barco, se manifestó a través de su cuenta de Instagram luego de comentarse que tendría una relación amorosa con Melissa Klug.

¿Qué dijo Jesús Barco en Instagram?

Por medio de una historia, el deportista de 23 años expuso un misterioso mensaje: “En la vida ni se gana ni se pierde, ni se fracasa y ni se triunfa”, comenzó Jesús Barco con su mensaje. Luego añadió que “en la vida se aprende” y también se “crece, descubre, se escribe y se borra”.

A su vez, Jesús indicó en su publicación luego de ser captado con la expareja de Jefferson Farfán. “Se hila, se deshila y se vuelve a hilar. Tu felicidad tampoco puede depender de lo que la gente piense de ti”.

“El día que aprendí que lo que me voy a llevar es lo que viva, empecé a vivir lo que me quiero llevar”, sentenció el mediocampista.

¿Qué dijo Melissa Klug sobre Jesús Barco?

La 'Blanca de Chucuito' durante una entrevista a un medio local dejó en claro que el integrante del Club Universitario de Deportes no es su pareja. Sin embargo, no descarta tener un romance más adelante.

De acuerdo a la expareja de Jefferson Farfán el deportista es un amigo que vive por su casa: “¿Pretendiente? (ríe) Lo que se vio en las imágenes es lo que es. Acompañé a un amigo de mi barrio a hacerse unos análisis que necesitaba y ya”.

“Lo conozco de hace años, es evidente que hay una confianza entre nosotros y no tendría nada de malo porque estoy soltera y me siento aún con ganas de encontrar el amor. No me escondo de nadie ni le hago daño a nadie”, agregó la mamá de Samahara Lobatón a Trome.

Melissa no le cierra las puertas al amor tras su última relación con Ítalo Valcárcel. "Soy una mujer con energía y mucha vida. Todavía tengo ganas de encontrar un amor bonito y que nunca me aleje de lo que es importante para mí: mi familia. Hace tiempo que tomé la decisión de no ventilar mi vida privada en medios de prensa y no pienso cambiar de opinión. No pueden vincularme con cualquier persona con la que me vean y lo vuelvo a decir, el día que me enamore lo diré sin problemas porque tengo derecho".