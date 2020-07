Monique Pardo fue internada de emergencia y asusta a fans | VIDEO

La ex vedette Monique Pardo preocupó a sus seguidores, después de que se revelara que fue llevada de emergencia a una clínica por un mal cardíaco.

Monique quiso compartir con sus fanáticos su estado de salud:

“Estoy en la clínica, no puedo hablar mucho porque me agito, pero ¿escuchas el monitor? Es mi corazón”, expresó.

Pardo resaltó que la policía la ayudó a llegar a la clínica, en donde está recibiendo los cuidados para su salud:

“Sí, le pedí a la policía, una vez más ellos (los policías) me han salvado, pues les dije que me trajeran porque me empecé a sentir mal, con un dolor en el pecho. Ahorita me están monitoreando, pero yo me quiero ir”, agregó.

Monique Pardo también dejó en claro que está tomando todas las medidas necesarias para no contagiarse del coronavirus:

“Me están cuidando mucho, estoy agradecida. Yo estoy bien protegida con mi mascarilla y protector facial”, indicó.

¿Quién es Monique Pardo?

Monique Pardo es una de las figuras más representativas del Perú. Empezó su carrera como vedette hace más de 40 años.

Monique es muy querida en el pueblo peruano, por lo que su salud nos preocupa a todos y a todas.

¡Cuídate mucho Monique!

Te dejamos una de las canciones más populares de nuestra Monique: