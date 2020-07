Toño Centella revela que su esposa le habría robado una cadena y un reloj de oro | VIDEO

El cantante de cumbia Toño Centella estaría pasando uno de los momentos más complicados de su vida, después que su esposa Johanna Rodríguez le habría sido infiel con un joven de 17 años.

Pero esto no es todo, ya que el artista sostiene que su todavía esposa le habría robado una cadena y un reloj de oro para regalárselo a quien sería su nueva pareja. Cabe mencionar que el hombre de 17 años es integrante de la orquesta de salsa Zaperoko.

Centella narró que empezó a dudar de su cónyuge cuando no dejaba para nada el celular y ya no quiso dormir en el mismo cuarto de él. Por esta situación, el artista contrató a un detective privado, quien descubrió que la joven de 30 años le estaba siendo infiel con un cantante de salsa.

“Yo la amaba demasiado y no me merezco todo esto. El día que me casé con ella juré fidelidad y eso hice siempre”, mencionó el artista al programa de Magaly Medina.

¿Qué pasó con el reloj y la cadena de oro?

Toño Centella también resaltó que de su casa empezaron a perderse cosas de manera misteriosa, pues un reloj y una cadena de oro se extraviaron.

Todo empeoró cuando el cantante pudo ver que, en una transmisión en vivo de la orquesta Zaperoko se dio cuenta que Marvin usaba sus objetos personales.

“Esa cadena y ese reloj ahora lo tiene él, eso me indigna. ¿Por qué has sido mala en regalar mis cosas? Se me perdió de la nada y ahora se lo regaló a él. A dónde estamos llegando, qué maldad, me arrepiento de haberme metido contigo” indicó muy mortificado.