Magdyel Ugaz despierta la nostalgia de sus fans con foto de ‘Mil oficios’

La actriz Magdyel Ugaz interpretó durante tres años a ‘Marianita’ en la exitosa serie “Mil oficios”, producción creada por Efraín Aguilar que se transmitió de 2001 al 2004, y que fue su debut en la televisión peruana. Por esa razón, la artista decidió recordarlo compartiendo una foto en sus redes sociales.

La también popular ‘Teresita’ subió en su cuenta de Instagram una fotografía de su primer día de grabación en la miniserie peruana donde también aparecen sus compañeros Giselle Collao y Michael Finseeth.

“Mi primer día de grabación junto a Giselle Collao y Michael Finseth en el que sería mi primer trabajo en televisión: ¡'Mil oficios'!”, escribió en la descripción de la publicación que hasta el momento ha logrado más de 26 mil ‘likes’ con tan solo un día en la plataforma.

En el mensaje la actriz también contó que aún era una adolescente cuando empezó las grabaciones.

“Tenía 16 años, me veo tímida, pero creo que eran más nervios. En ese momento no me imaginaba que la vida me iba a regalar la bendición de poder vivir de lo que amo: ¡ACTUAR!”, concluyó.

Magdyel Ugaz tomó la decisión de ser madre

La actriz llegó a las 36 años tomando las riendas de su vida de una manera fenomenal. La recordada 'Teresita' decidió congelar sus óvulos para convertirse en madre en un futuro.

Magdyel Ugaz contó en su Instagram que desea ser madre sin presión y en su tiempo.

"Hoy, a mis 36 años (recién cumplidos) he decidido reaprender, que mis tiempos no tienen que ser los tiempos de los demás, cumplir estándares y expectativas como mujer en esta sociedad es agotador, mucho más, cuando aparecen esas preguntas ¿Cuándo te vas casar? ¿Cuándo vas tener hijos? CUIDADO QUE SE TE PASA EL TREN, desde ese lugar no había espacio, para mirar que REALMENTE QUIERO YO PARA MI y de repente apareció́ la pregunta, ¿quiero ser mamá? Me lo pregunté sinceramente y dije SÍ, pero no quiero correr, ya no quiero correr más, hoy en mi presente no lo veo, pero que podía hacer yo, para poder tener esa posibilidad abierta y sin presiones y fue ahí́ que decidí́ congelar mis óvulos, cada vez me siento más orgullosa de las decisiones que tomo sobre MÍ y sobre mi cuerpo".