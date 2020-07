Mario Irivarren sobre Reinaldo Dos Santos: “No la chunta, está más frío que el Polo Norte”

Mario Irivarren se refirió con humor sobre las predicciones que Reinaldo Dos Santos dio sobre la supuesta relación que nacerá con Alejandra Baigorria. El chico reality manifestó que el vidente “no le chunta ni una vez”. Asimismo, expresó que con la modelo solo los une una amistad que nación desde su participación en Combate.

Según las predicciones de Do Santos, Mario sería el hombre que está esperando Alejandra Baigorria. “No la chunta, está más frío que el Polo Norte. Está frío, no le va a ligar, no le va a salir de champa”, indicó el popular ‘calavera coqueta’ sobre las predicciones románticas del vidente favorito del programa En Boca de Todos.

Sobre el tema, la ‘gringa de Gamarra’ reveló que Mario y ella se habían reído mucho cuando conocieron que el brasileño los vinculaba.

“Uno puede destacar su belleza o su madurez, eso no quiere decir que pase algo. A Mario lo pongo como ejemplo de hombre. Ojalá que me pueda enamorar de alguien como Mario, pero no se dio”, manifestó Alejandra Baigorria en una entrevista para América.

Cabe mencionar, que estos comentarios sobre un posible romance entre la empresaria y su compañero de reality, apareció cuando el místico brasileño indicó que Alejandra Baigorria ya conocía al hombre de su vida, “pero no se había dado cuenta”.

Alejandra Baigorria congela sus óvulos

Alejandra Baigorria dio a conocer su deseo de ser madre en un futuro y por ello, tomó la decisión de congelar sus óvulos, pero sobre todo para no depender de una pareja para cumplir ese sueño.