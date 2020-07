Rebeca Escribens le pidió disculpas a Melissa Loza por decirle ‘mamá vieja’

Rebeca Escribens es reconocida por tener un sentido del humor un tanto ácido, además de no tener pelos en la lengua. Es así, que el último martes cuando presentó la nota del bebé de Melissa Loza y las fotos que la exguerrera compartió en su Instagram se le escapó un chascarillo.

“Que hermosa la bebé, vieron esos ojazos, qué bonita etapa. Yo sé que tiene a Flavia que ya está grandecita (...) y esta bebita, es una nueva etapa, es otra cosa ser mamá de vieja”.}

Es por ello, que ayer durante el segmento que conduce Escribens quiso pedir disculpas a la exmodelo por los comentarios que se mal entendieron.

“Qué manera de fregar a la gente (...) Quiero saludar a Melissa Loza, por si acaso yo no te dije, o sea, yo sé que a veces hago bromas pesadas, pero yo jamás diría que ser mayor de edad, o sea digo, más mayor...”, dijo Escribens para luego quedarse en silencio.

Fue en ese momento que alguien de la producción le recomendó: “No la arregles. Ahí no más, de allí la llamas”. Rápidamente, la conductora indicó: “Melisita escucha el audio no más que te he enviado, te lo pido por favor. Estoy sudando porque no la arreglo”.

Melissa Loza hace pública las fotos de su segunda bebé

Tras dar a luz, la exmodelo utilizó su cuenta de Instagram para compartir algunas imágenes de su recién nacida, se puede apreciar en las primeras las manitas de la bebé, para luego mostrar el bello rostro de su retoño.