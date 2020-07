30 años de Nubeluz: las dalinas vuelven a subirse a la nube en una emotiva entrevista

Fue un 01 de setiembre de 1990 se emitía el primer programa de Nubeluz. Nadie creía el gran éxito que obtendría este programa infantil y mucho menos que sería la puerta de entrada para decenas de artistas que hoy brillan en la escena local y extranjera. Entre giras por Sudamérica, estadios colapsados con miles de personas, clubes de fans locos por conocerlas, y trágicos momentos vividos, así fue el huracán televisivo dirigido para niños. Este año se cumple el aniversario número 30 y aunque el show todavía no está confirmado, las artistas decidieron juntarse con Cristian Rivero y confesarnos algunos secretos, experiencias divertidísimas y hasta coqueteos con algunos artistas del extranjero. El video de la entrevista fue proyectado por las redes de Rivero y por las cuentas del recordado programa, alcanzando las 50 mil reproducciones.

Almendra Gomelsky, la argentina más peruana que existe y quien años después sería una de las conductoras de los programas televisivos “Oh Diosas” y “Mujeres sin Filtro”, contó diversas anécdotas, entre todas ellas, una bastante sensible: “Cuando celebrábamos los 25 años, el primer día que nos tocaba subir al escenario salió un arcoíris increíble. Sabíamos que era un mensaje del cielo”, aludiendo al recuerdo de Mónica Santa María, quien falleció en 1994, y conocida como la “Dalina chiquita”. Almendra y Mónica fueron las primeras dalinas en pantalla. Actualmente mantiene un programa llamado “PicanteMente” con Lily, que se emite por sus cuentas en Instagram los jueves a las 7 p.m.

La modelo Lily Braun fue la tercera dalina que subió a la nube. Con toda la magia que irradia, Lily, que ahora está inmersa en el mundo de bienes raíces en Estados Unidos y es imagen de las marcas más importantes del país norteamericano como Norwegian Cruise, contó porqué la gira de Venezuela es la que más recuerda: “Cada vez que me preguntan por qué no como carne, siempre sigo: Bueno, desde 1994, que estábamos de gira en Venezuela y entramos a almorzar a un restaurante macrobiótico y la carne me cayó demasiado mal. No pude pararme de lo mal que estaba”. Lo cuenta entre risas.

La actriz y presentadora colombiana Xiomara Xibille fue la cuarta dalina que se unió al furor nubelístico. En 1991 ella ya conducía el programa infantil “Todo el mundo está feliz”, versión colombiana de “El show de Xuxa”. Es recién en 1993 que Panamericana Televisión la incorporó como una de las dalinas principales de Nubeluz. En la entrevista, en medio de bromas y burlas, Cristian Rivero contó porqué la gira en Argentina sería la más importante para ella. Durante algunos meses se la vinculó sentimentalmente con Carlos Menem, hijo del ex presidente de Argentina, quién falleció a los 21 en un trágico accidente. “Ese año fue muy duro porque murieron todos mis mejores amigos”, comenta y aclara que nunca existió tal romance. Desde presentadora de televisión, actriz, empresaria, escritora, psicoterapeuta, Xiomara Xibille no pierde ese ángel que la caracterizaba en Nubeluz y que ahora lo proyecta en su estilo de vida wellness.

Las tres dalinas recordaron, además, a sus mejores y peores invitados. Chayanne, que es el favorito de las tres, terminó regalándole una cadena de cruz a Almendra; Ricky Martin, con sus rulos impecables, todavía era el tímido baladista; y Ricardo Arjona, el peor invitado, según Almendra. Entre carcajadas, confesaron que la dalina Mónica Santa María no tenía pelos en la lengua y que una vez pasó un altercado con la actriz Lucía Méndez, quien en ese entonces era la estrella de una telenovela mexicana. Cabe mencionar que, a falta de redes sociales, Nubeluz, que fue emitido también en Bolivia y Ecuador, fue la gran vitrina para diferentes artistas nacionales y extranjeros que buscaban publicidad en la escena latinoamericana.

Almendra, Lily y Xiomara, tres corazones que laten al ritmo de la nube, pero sobre todo al ritmo de todos los niños de los 90s. Las tres, con distintos proyectos, vertientes y ritmos de vida, vuelven a unirse en esta divertida entrevista como antesala a los 30 años de Nubeluz.

¿Será el último baile?