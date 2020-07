Patty Wong: “¿Con qué autoridad pides no subir a un bus repleto si no sabes lo que es ser pobre?”

Patty Wong en una entrevista se solidarizó con los peruanos que salen de sus casas para ir a su centro de trabajo y deben viajar en un transporte público expuestos a contagiarse del COVID-19.

La empresaria en una conversación con Mónica Cabrejos en radio capital comentó: “¿Con qué autoridad le dices tú a una persona que cómo se puede subir a esos ómnibus repletos si en casa tiene hijos que mantener? ¿Con qué autoridad le puedes decir? Si no sabes lo que es pasar pobreza, no vas a entenderlo”.

La exfigura de América Televisión reveló que a sus empleados que viven lejos se les ha construido habitaciones para que no se contagien del coronavirus por salir a tomar un bus, otra modalidad que ha realizado es contratar a taxis particulares para que no se infecten.

“He podido abrir hace dos meses, pero no era el tiempo para exponer a mi gente al virus que todavía no se ha vencido. He cuidado a mi personal”, agregó la exmodelo de Habacilar.

Patty Wong también pidió a los cocineros que se han quedado sin trabajo que se contacten con ella para poder ofrecerles un puesto laboral.

“A todos los cocineros, chiferos que se han quedado sin trabajo, escríbanme a mis redes sociales. Acá hay trabajo, chicos”, finalizó.