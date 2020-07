Nicole Pillman sale en defensa de Yahaira Plasencia tras críticas de Magaly

La cantante peruana Nicole Pillman quiso opinar sobre las críticas de Magaly Medina en contra de Yahaira Plasencia.

Se sabe que la periodista estaría buscando confrontar a ‘La Reina del Totó’ con Daniela Darcourt.

A través de su cuenta de Twitter, la artista quiso salir en defensa de Plasencia, después de las palabras de la periodista de espectáculos.

"No hay necesidad de enfrentar a los artistas. Los seguidores no deben caer en las provocaciones de la prensa. Simplemente apoyen a su artista favorito. Ambas son talentosas, diferentes estilos. Si admiras a una, no tienes por qué odiar o desmerecer el trabajo del resto”, mencionó Pillman.

Cabe mencionar que Medina indicó en su programa ‘Magaly TV La Firme’ expresó su admiración por Daniela Darcourt y resaltó que sería mejor cantante que Plasencia.