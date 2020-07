Leticia Calderón emociona a fans tras compartir fotos inéditas de Esmeralda | FOTOS

Leticia Calderón recuerda con gran cariño a Esmeralda, personaje que interpretó en la telenovela que lleva el mismo nombre. La actriz decidió rendirle homenaje a la producción de 1997 compartiendo unas fotos inéditas, donde se deja ver con Fernando Colunga.

Como se recuerda, Leticia Calderón y Fernando Colunga protagonizaron la exitosa telenovela.

La artista es una de las figuras más queridas de México. Sigue vigente en su carrera y no duda en compartir a través de su cuenta de Instagram cada paso que da en su carrera, además de publicar fotos con sus dos razones de ser, sus hijos.

Esta vez y con motivo de cumplirse 23 años desde su estreno, decidió rendir un homenaje a Esmeralda, una telenovela que fue éxito a nivel internacional. Gracias a esta producción el elenco viajó a muchos países.

Sus fans se sumaron a esta celebración y recordaron con nostalgia a la producción de Televisa.





Lety hace desgarradora confesión sobre sus hijos y desmiente a Yadhira

Leticia Calderón sorprendió al contradecir una vez más la versión de Yadhira Carrillo, quien afirmó que los menores de su esposo Juan Collado compartía mucho con sus hijos.

A su vez, la actriz de telenovelas conmovió con su desgarrador testimonio de cómo sus herederos se sienten al tener a su padre en la cárcel.

¿Qué dijo Yadhira Carrillo?

Durante una de las visitas de Carrillo a su esposo preso en el Reclusorio Norte de la capital mexicana, manifestó que el abogado extrañaba mucho a sus adolescentes porque tenían una relación cercana.

“Los extraña tanto, siempre los ve, siempre los veía, los llevaba a la escuela, o sea siempre estaba en contacto con los niños”, indicó la artista.

Sin embargo, antes Calderón ya había respondido molesta a estas declaraciones, pues indicaba que le causaba enojo que "otras personas inventen".

¿Qué dijeron los hijos de Leticia Calderón y Juan Collado ante la declaración de Yadhira Carrillo?

En una entrevista de la protagonista de 'Esmeralda' con Suelta la sopa, habló del último comentario de la pareja de su exesposo, quien se refirió a sus herederos.

“Una vez Carlo me dijo ‘ya basta que me use, no quiero que me use'. Él se siente usado cuando la gente dice que venía todo los días y que los llevaba a la escuela todos los días y que aquí estaba siempre, cuando ellos saben que no es cierto”, sentenció Lety y recobraron con fuerza de nuevo.

La intérprete fue cuestionada si sus hijos extrañaban a su padre, expresando: "No (lo xtrañan). No dudo que lo sientan, pero no me lo han expresado. Perdón pero es la verdad. Los entiendo porque para ellos es muy normal. No convivieron mucho con él, se fue cuando Carlo tenía dos añitos. Antes los veía una vez al mes. Después, esporádicamente venía para llevarlos a la escuela. Desde que nos cambiamos a esta casa, pues no porque la escuela está a media cuadra”, acotó desmintiendo a Yadhira.

Calderón abundó en su explicación y dijo que sus jóvenes nunca se han ido de vacaciones con el letrado ni han pasado una sola Navidad con él. “A la larga he agradecido esas ausencias porque ahorita estarían sufriendo mucho”.

“Este año ha sido difícil para la gente cercana a él. No fue fácil la noticia y es el papa de mis hijos y por supuesto, me duele muchísimo y siempre le dedico un pensamiento, siempre. Siempre platico con mis hijos y ahorita que los tengo todos los días y a todas horas, de una u otra manera tocamos el tema", finalizó.