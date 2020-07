Rebeca Escribens aclara si tuvo o no covid y explica por qué se ausentó de la tv | VIDEO

La actriz y presentadora de televisión Rebeca Escribens no estuvo presente durante su bloque de espectáculos, por lo que sus fanáticos y seguidores se preocuparon mucho por su salud.

Como se pudo ver en la televisión, su reemplazo fue Silvia Cornejo, pero ya confirmó, que el lunes regresa con fuerza.

¿Rebeca Escribens tuvo o no coronavirus?

A través de su cuenta de Instagram, Rebeca resaltó que se está recuperando de un fuerte resfrió y quiso dejar en claro que no tiene ni tuvo coronavirus.

Tras este mensaje, sus seguidores le enviaron mensajes de aliento para que se recupere pronto y que regrese a conducir el bloque de espectáculos.

Junto al mensaje de aclaración, Rebeca compartió un video de ella en una de sus primeras experiencias como conductora allá por el 2002 en el programa ‘Utilísima’.

“Mi primera experiencia en la conducción fue en UTILISIMA 2002.

Aquí́, @gianmarcooficial me dice muy cariñoso y amable, que me prepare porque también recibiría un montón de regalos... ¡Y no se equivocó́!

¡Qué tal patada de la suerte 🤣!!!Gracias por los mensajes llenos de cariño y preocupación por estos días en donde me ausente de @a espectáculos. Estoy bien, fue un simple resfrío, no tengo la cochinada esa que anda rondando el mundo.

¡El lunes nos reencontramos! Pd: ¿Escucharon lo que le respondí́?

“Ay, ojalá, ojalá...Ojalá porque los nervios aún me invaden” Fuiiiiiiiiiiiraaaaaaa”

Echa un vistazo a la publicación que Rebeca compartió: