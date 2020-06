César Ritter parodia Caso Telmo en serie web [VIDEO]

Luego que se hiciera viral el video de un practicante llamado Telmo, donde se escucha a su jefa hablarle con lisuras, César Ritter no dudó en parodiarlo en la serie web cómica llamada Miitiin, espacio que comparte con reconocidas figuras como Ebelín Ortiz, Piera del Campo, Emilran Cossio, Carolina Cano, entre otros.

En esta serie web, César Ritter interpreta a un jefe que intenta mantener la calma de su equipo en plena cuarentena, en medio de descuentos en planilla, vacaciones inesperadas y proyectos que tienen que seguir adelante para no desestabilizar la empresa.

En la última emisión, el equipo no dudó en pronunciarse sobre el Caso Telmo, a su propio estilo claro está.

Aquí vemos a Diego, personaje de César Ritter, bastante ofuscado con un proyecto que presentó su trabajadora Piera (Piera del Campo). Entre lisuras disfrazadas, el jefe de Piera le pide que rehaga el trabajo, mientras que una atónita Piera llena de cólera busca hacer viral este audio.

Los seguidores tomaron con gracia esta parodia y celebraron este último capítulo. Míralo aquí.

¿Qué es el Caso Telmo?

Uno de los miembros del blog esmomento.pe, Mario Arce, en su cuenta de Twitter difundió un audio que ha causado indignación en las redes sociales por su contenido.

“Hace un momento me llegó el audio de una abogada tratando de la peor manera a su intern / pasante / practicante. Escuchen con detenimiento”, escribió el usuario de Twitter.

“Te acabo de pasar un correo, con algunos comentarios sobre la matriz de normas, en primer lugar tú tienes que trabajar para un cliente y por lo tanto tenemos que saber que entiende el cliente, yo no entiendo por ejemplo, que mierda son los colores verde, amarillo y naranja, no lo entiendo. Sé que el amarillo debe ser de la primera entrega de revisión, el verde y naranja que carajos es, tiene que ver una leyenda, mínimo”, dice la abogada Paola Carbajal en el audio.

“Segundo lugar, quítame los malditos filtros de mierda para que la matriz esté inmóvil, cada vez que quiero bien desde obligaciones vinculadas y permisos vinculadas lo que sea. Carajo, que me mueve todo y no puedo revisar, yo no quiero eso, quiero que esté inmóvil esta puta matriz”, agregó la letrada, quien tiene una maestría en Derechos Humanos

“Tercer lugar, porque carajos tengo normas que están en números de normas que están rosaditos, que significa ese rosadito, melón lo que diablos quieras, yo no voy hacer el trabajo por ti, tú eres el practicante, tú me tienes que ayudar, porque sino lo hago yo carajo”, le gritó Carbajal al practicante.