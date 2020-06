Andrés Wiese pide que se investigue acusación de Mayra Couto: “Es una difamación"

Andrés Wiese salió a defenderse de las acusaciones de Mayra Couto. El actor pidió que se investigue la denuncia e indicó que colaborara con el proceso. Asimismo, se refirió al mensaje de Instagram que le envió la actriz, el cual nunca respondió.

Como se recuerda, Andrés Wiese y Mayra Couto compartieron el set por muchos años cuando grababan Al fondo hay sitio. Los actores interpretaban a una pareja enamorada.

“No sabía de dónde venían y cómo reaccionar. En ese momento dudé en responderle (a Mayra Couto). Me entró miedo y me cuestioné mil cosas. Lo primero que hice fue llamar a mis dos directores de ‘Al Fondo Hay Sitio’, al señor Jorge Tapia y a Toño Vega, porque estaba totalmente desconcertado... Le pregunté a los dos directores, que han estado desde el día cero hasta el final, dirigiéndonos a Mayra (Couto) y a mí en este trabajo y a todo el elenco. La recomendación de ambos fue que no le responda porque me estaba acusando de una serie de cosas que no son verdad”, explicó.

El actor aseguró que si hubiera cierto el acoso, los directores de la serie no lo hubieran permitido.

“Es horrible. Yo leí eso (el mensaje que le envió Mayra Couto por Instagram) y no logré entender de donde viene todo esto. En un rodaje de ‘Al Fondo Hay Sitio’ o de cualquier novela, la gente debe saber que hay muchas personas, cámaras, mil ojos de hombres y de mujeres, pero jamás he hecho eso con Mayra Couto”, señaló.

Además, pidió a las autoridades que revisen el material de las grabaciones de la serie, para ver si hay indicios de acoso sexual.

“No me hubieran permitido ni a mí ni a nadie en el elenco hacer algo como lo que ella describe. Tengo la conciencia tranquila, le pido a América televisión y a las autoridades que por favor revisen todo el material porque todo está grabado y en el archivo. Que encuentren donde hago esa acción, eso que están acusando salta a la vista”, señaló.

“Mayra dice que tiene un testigo, yo le pido a esa persona que por favor hable y a todas las personas que estuvieron en ‘Al Fondo Hay Sitio’ por favor hablen. Yo no entiendo por qué Mayra después de hacer este comunicado público mandó un mensaje a la gente de la serie a que no hablara, más bien debería pedir que hablen”, dijo.

Andrés Wiese aseguró que lo están difamando e insistió que se investigue la denuncia.

“Yo necesito que se llegue a la verdad porque lo que se está haciendo aquí es una difamación sin pruebas. Nuevamente, le pido a América TV que preste todos los archivos a todos los fiscales y abogados. Que se haga toda la investigación y al igual que al otro caso (la denuncia de acoso por parte de una menor de edad), yo colaboraré en todo el proceso porque no tengo nada que esconder”, recalcó.