La Chilindrina no ha despedido a nadie y se está quedando sin dinero: “Me urge trabajar”

María Antonieta de las Nieves se mostró preocupada por su situación económica ante la pandemia del coronavirus, pues el mundo del espectáculo ha tenido que parar como medida de prevención. Y aunque acepta la decisión, la actriz confiesa que este hecho la afectado mucho.

“Mi hija Verónica es quien me trae la despensa, pues somos vecinas del mismo fraccionamiento, así que cuidados no me faltan. Gracias a Dios me encuentro sana, pero ya he bajado 10 kilos”, indicó la querida Chilindrina a la revista TV Notas.

La artista indicó que cuida mucho su salud, pero también no puede evitar preocuparse sobre la falta de trabajo. Maria Antonieta indicó que aún sigue pagando a sus trabajadores, para que éstos no se vean perjudicados. Sin embargo, cuenta que el dinero lo saca de su fondo personal, pues no hay ingresos extras.

"Lamentablemente sí (la pandemia ha afectado mi economía), y más si sigues pagando sueldos, pues yo no he despedido a ninguno de mis empleados, ni a mi asistente y demás gente que nos ayuda, porque tampoco quiero que pierdan su trabajo. Así que me urge regresar a trabajar con mi público que tanto amo y extraño", explicó.

Durante esta cuarentena, la actriz se ha dedicado a decorar cuadros con piezas de chaquira, material que le manda por miles su hija desde Japón. Sin embargo, descartó ponerlos a la venta aunque la esté aquejando su economía.

"Por el momento los hago por diversión y como terapia; al terminarlos los cuelgo en mi casa o los guardo, y aunque el dinero que tenía ahorrado se me está acabando, no he llegado al extremo de pensar en venderlos (...) Espero que ya pronto podamos volver a la normalidad, pues ya quiero salir y trabajar de nuevo con los circos y mis shows", indicó.

La artista se refirió a su esposo Gabriel Fernández, quien murió en el 2019. Aunque lo extraña mucho, agradeció que Dios se lo haya llevado antes de la pandemia, pues hubiera sufrido mucho.

“(Han sido días difíciles), claro, pero agradezco que mi esposo no haya vivido esta pandemia pues él se la pasaba en hospitales, ya se hubiera infectado”, concluyó María Antonieta de las Nieves.