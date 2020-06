Ethel Pozo ‘trolea’ a Gisela Valcárcel durante en vivo: “¿Mi madre qué va hacer ahí?”

Gisela Valcárcel más que incómodo pasó un momento divertido con su hija durante un en vivo del programa “América Hoy, que se conocerá como: el día que Ethel Pozo troleó a su mamá, la popular ‘Señito’.

La recordada ‘reina del mediodía’ se presentó en la “Cocina del pueblo”, un proyecto social que es liderado Aldo Miyashiro para proveer de alimentos durante este 2020 a las personas más vulnerables. Delante de las cámaras el actor y conductor, contó que este lunes prepararían las comidas para hacerlas llegar a los primeros benenficiados.

Ante esto, fue que Ethel se percató que todas las actividades ya habían sido asignadas y no entendía que iba hacer su Gisela Valcárcel, por lo que se le escuchó decir: “¿Mi madre qué va hacer ahí?”.

Al oír esta pregunta, una indignada 'Señito' le respondió: “¿Cómo que voy hacer? Me han llamado y entonces yo he dicho que voy a cocinar. No pues, no me ningunees así diciendo qué voy hacer. Las cosas no son así”.

Una desencajada Ethel le respondió: “No mamá, solo te estaba dando el pase”, para que la también conductora muestre los víveres que llevó para ayudar.

