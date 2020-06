René Pérez no ve a su hijo desde hace 3 meses y expresa su dolor a través de un video

René Pérez, conocido artísticamente como Residente, lleva 3 meses sin ver a su hijo Milo. Hoy 21 de junio, por ser el Día del Padre, el cantante puertorriqueño no encontró mejor idea que dedicarle un bello video donde expresa cuánto lo extraña.

El cantante publicó este video en su cuenta de Instagram. Aquí, el artista editó una serie de imágenes de su pequeño, donde se le ve recién nacido, manejando bicicleta, en la preparación de los conciertos de Residente, entre otros.

Milo, quien vive en Argentina con su madre, no ha podido reencontrarse con el cantante a causa de la pandemia de la COVID-19.

"Extraño tanto a mi hijo que me puse a hacer este video sin dormir aún para ver si me sentía mejor pero me siento peor jeje. Llevo más de 3 meses sin ver a Milo pero sé que toda esta pandemia pasará. Abracen, besen, jueguen, eduquen, compartan con sus hijos. Happy Father's Day", escribió René.

Milo es fruto del matrimonio de la actriz argentina Soledad Fandiño y el cantante. La pareja se separó en el 2017.