Yahaira consiguió medio millón de reproducciones con canción dedicada a Dios

Yahaira Plasencia dejó un momento los videos de TikTok con indirectas a sus detractores, los brillos y su ya conocida sensualidad para cantarle a Dios, esto conmovió a sus muchos seguidores y que algunos le sugirieran que se dedique a la música cristiana no solo en comentarios, sino también por la cantidad de reproducciones que tuvo su video.

La salsera usó su cuenta de Instagram para publicar un video de ella cantando una canción dedicada al Señor, este clip consiguió superar el medio millón de vistas, por lo que no tendría que envidiarle nada a Leslie Shaw y Thalía tras el estreno del sencillo ‘Estoy soltera’.

La conocida ‘reina del totó’ de esta manera quiso agradecer a Dios el poder sobrellevar todas las pruebas que le ha puesto en el camino, y confía en lo que le tiene preparado para ella.

"Señor, tanto tiempo esperé para cantarte. Entraste en mi corazón y en mi vida a los 8 años, y desde ahí creo y confío en ti Padre. Con esta canción te doy gracias por todo, me has puesto en el camino las pruebas más fuertes de mi vida, pero me hiciste una mujer fuerte", fue el inspirador mensaje que escribió Yahaira Plasencia junto a la canción en su Instagram.

Los seguidores de la cantante le mostraron su apoyo con comentarios emotivos, algunos asegurando que se les salió las lágrimas al escuchar la canción, otros no dudaron en compartir el video en sus historias. "Me hiciste llorar y recordar muchas cosas... QUE TAL INTERPRETACIÓN!!!!", decía uno de ellos.

Como se recuerda, Yahaira Plasencia fue sometida a dos operaciones por problemas en los riñones, justo durante su viaje de visita a su pareja Jefferson Farfán que encima dio positivo a coronavirus.