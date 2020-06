¿Edu Saettone intentó culpar a la hija de la mujer que atropelló? | VIDEO

Edu Saettone vuelve al ojo de la tormenta después de dar una larga y controversial entrevista al conocido youtuber Carlos Orozco.

El exconductor de televisión tuvo una conversación de casi tres horas en el canal de Youtube y dio polémicas declaraciones. Tras la emisión del video, tanto Saettone como Orozco han recibido muchas críticas.

Y es que, durante la entrevista, Edu indicó que la hija de la mujer que atropelló (Maria Elena Coronado) se desquitó con él por el dolor que sintió por el fallecimiento.

“Si a mí me pasase eso, yo mando a mi madre a que tome un micro. Yo voy a sentir una culpa tremenda y voy a buscar como desquitar esa rabia”, expresó.

Estas palabras han generado muchísimas críticas en redes sociales. Usuarios indican que Edu está intentando culpar a la hija de María Coronado, por el atropello que él cometió.

Durante la entrevista de más de 3 horas, Edu indica que jamás se dio a la fuga y que todo ese tiempo estuvo en su casa junto a sus abogados preparando su defensa.

“Yo he estado en mi casa los 10 meses, trabajando en mi defensa para la siguiente instancia. La justicia lo sabía porque no vinieron por mí”, menciona.

También reveló que jamás le llegó una notificación policial ni judicial y que periodistas solo lo buscaron 2 veces.

¿Por qué Eddu Saettone no asistió a las citaciones?

El exconductor de televisión indicó que acudió a las citaciones porque tuvo un accidente y que le recomendaron no exponerse.

¿Edu Saettone se acercó a hablar con los familiares de las víctimas?

Edu mencionó que jamás se sentó a conversar con los familiares de la víctima porque venía recibiendo constantes amenazas en redes y sus correos.

“Nunca me comuniqué con ellos. Hubieron llamadas por teléfono, mensajes amenazantes de la familia. Mensajes de todo tipo. Amenazas de muerte hacia mí y a mi familia, pero te acostumbras”, expresó.

Para finalizar, Edu resaltó que el delito que hizo fueron lesiones graves con consecuencia de muerte y no homicidio culposo, porque él no le causó la muerte.

“Homicidio culposo está mal tipificado. Estaría tipificado como lesiones graves con consecuencia de muerte porque homicidio culposo es cuando le ocasionas la muerte a alguien involuntariamente en ese mismo instante”, aseveró.