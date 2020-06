“¿Tienes más mujeres?” Ana Siucho le hace polémica pregunta a Edison en vivo | VIDEO

El futbolista Edison Flores y su pareja Ana Siucho reaparecieron más juntos que nunca después de la revelación de una supuesta separación, por los chats filtrados del jugador de la Selección Peruana con una mujer extraña.

Tras la revelación de los chats del ‘Orejitas’, el deportista confirmó que siempre conversa con sus fans, pero negó rotundamente una infidelidad a Ana Siucho, su esposa:

“En mis redes sociales interactúo con mis seguidores. Las personas que me siguen saben que soy muy activo en esta red social, comento fotos, respondo mensajes y videos que me envían. Esto es algo que me gusta y no me parece nada malo”.

Ana Siucho y Edison Flores reaparecen más juntos que nunca

La esposa de Ana Siucho, ha demostrado en Instagram que no le importan las críticas y los rumores de una supuesta infidelidad.

Por motivos del Día Del Padre, Ana realizó un sorteo y bromeó con el futbolista por la gran cantidad de seguidoras que tiene en Instagram.

Ana: Tú puedes meterte para el sorteo del Día del Padre, como tú eres hombre y tienes más seguidores hombres

Edison: Noo

Ana: ¿No? ¿Tienes más mujeres? (Dice que) Tiene más seguidoras mujeres

Edison: Sí.

El video fue compartido por ‘Break Viral’:

Difunden supuestos chats entre Edison Flores y una fan

Una página de espectáculos sorprendió al publicar una captura de una conversación que Edison Flores habría tenido con una fan. En la imagen se puede ver a la esposa de Ana Siucho teniendo una conversación íntima con la desconocida.

La página que se encargó de difundir la conversación fue Tecontamostodito.

- Edison Flores: Están buenos los videos, ¿Qué edad tienes?

- Joven desconocida: Casi 20 ¿Y tú?

- Edison Flores: No, yo tengo 25 (emoticon de corazón).

- Joven desconocida: ¿Ya viajaste?

- Edison Flores: Aun no. Espero que pronto. ¿Y tú qué tal, estudias?