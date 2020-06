Yahaira asombra al 'chotear' en VIVO a Sheyla por hablarle de Farfán | VIDEO

Yahaira Plasencia luego de haber contado a diferentes medios televisivos sobre su estadía en Rusia en medio de la cuarentena, impactó a Sheyla Rojas con su comportamiento.

Pues, la conductora de 'Estás en todas' al preguntarle a la cantante por su romance con Jefferson Farfán, decidió mostrarse cortante sobre el tema durante el enlace en vivo.

¿Qué le dijo Sheyla Rojas a Yahaira Plasencia?

La figura de América Televisión se llevó la peor parte al consultar de manera insistente a la salsera sobre su futuro con el seleccionado.

Al parecer, la presentadora al cuestionarle a Yahaira sobre su relación con Jefferson le incomodó, desarrollándose así la entrevista:

- Vamos a ir a la yugular. Todo sabemos que ella está conviviendo con Farfán, ¿con todo esto, piensan en seguir con la convivencia y dar el siguiente paso a lo formal?

Estoy tranquila, estoy enfocada en reinventarme y seguir enfocada con mi música. Recién me estoy activando, creo que lo más importante es recuperarme del todo para seguir con mi carrera.

- Pero no me has respondido, no lo pueden negar

- He dicho que pase lo que pase, yo estoy bien. Ahora, lo que realmente me motiva a recuperarme es seguir con mi carrera. Estoy contenta por todo lo que está pasando ahorita.

- Sabemos que Jefferson te apoya con la carrera (...) pero es bonito Yahaira ponerte en una relación, la convivencia no es fácil...

- Ahora me estoy recuperando, proyectada en mi carrera.