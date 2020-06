Paola Ruíz a George Forsyth: “Déjanos sacar nuestra mercadería”

¡Está preocupada! La bailarina Paola Ruíz indicó que desde que empezó la cuarentena en el mes de marzo ha tenido pérdidas muy grandes de dinero por el cierre de los locales de Gamarra.

Esta situación ha hecho que deje ir a gran parte de su personal, por lo que le ha pedido a George Forsyth, alcalde del distrito de La Victoria que la deje entrar para poder sacar la mercadería y venderla de forma online.

Y como si esto fuera poco Paola indica que ya está teniendo problemas con los dueños de las galerías, ya que al comienzo solo le cobraban mantenimiento, pero ahora le están pidiendo dinero por el alquiler a pesar del estado de emergencia.

“Yo no he hablado ni he buscado al alcalde, pero me gustaría que él tome en cuenta esto. Que si quiere cerrar Gamarra hasta que pase el virus, está bien; pero que nos dejen sacar nuestra mercadería para poder venderlo por delivery que es lo más justo y dejar de estar pagando alquileres de nuestras tiendas y almacén”, reveló a ‘Ojo’.

Paola Ruíz también hizo una llamada al gobierno para que pueda dar una solución a los gobernantes.

“Estoy preocupada porque, primero, las galerías dijeron que durante la cuarentena no nos iban a cobrar el alquiler, que solo cobrarían vigilancia que me parece lo justo. Pero ahora salen algunos que van a cobrar la mitad. Por último, cambian de opinión cada vez que la cuarentena se amplia”, indicó al medio mencionando.