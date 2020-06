Stephanie Cayo tras acusaciones de racismo: “Mi color de piel no me aseguró ningún trabajo”

¡Se defendió! La actriz peruana Stephanie Cayo usó su cuenta de Twitter para hablar sobre todas las acusaciones que se están haciendo sobre ella y el racismo.

¿Quién acusó a Stephanie Cayo de racista?

Hace unos días, en Twitter un usuario indicó que cuando trabajaba en una reconocida cadena de restaurantes la artista tuvo una conducta racista con él.

“Cuando era mesero en Chillis, me tocó atender a Stephanie Cayó y era ALTA racista. Me dijo que no me acercara mucho e hizo una mueca cómo taparse la nariz. Por políticas de la chamba nos hacen arrodillarnos a pedir su pedido y me hizo llamar al gerente y casi me botan por ella”, indicó el cibernauta.

Cuando era mesero en Chillis, me tocó atender a Stephanie Cayó y era ALTA racista. Me dijo que no me acercara mucho e hizo una mueca cómo taparse la nariz. Por políticas de la chamba nos hacen arrodillarnos a pedir su pedido y me hizo llamar al gerente y casi me botan por ella. https://t.co/pCy21Ag0QP — Ronaldo (@safaerado) June 3, 2020

Tras esta acusación, otros internautas indicaron que habían visto conductas racistas en la menor de las Cayo, por lo que ella se pronunció en Twitter:

“Que me muestren un video donde yo alguna vez haya tratado mal a alguien y te creo. Quizás lo único que puedo decir es que las personas que me conocen saben que soy justa y amable”, indicó en sus redes sociales.

“Supongo que hay personas que prefieren inventarse cosas, luego juzgar rápidamente a una persona sólo por el hecho de hacerlo”, ‘tuiteo’ Stephanie.

Pero lo que sorprendió a los tuiteros es que Stephanie Cayo resaltó que su color de piel no influyó en su carrera como actriz.

“En mi caso el color de piel no me ha asegurado ningún trabajó aquí, diría que hasta el contrario”, sentenció la artista.

Echa un vistazo a la publicación de Stephanie en Tuiter: