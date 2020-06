Richard Swing podría recibir 25 años de cárcel por delitos de colusión y falsedad genérica

Richard Swing podría recibir 25 años de cárcel si se comprueba que cometió delitos de colusión y falsedad genérica. Así lo señaló el abogado penalista Mario Amoretti Pachas.

Como se sabe, el cantante Ricardo Cisneros se encuentra en el ojo de la tormenta tras saberse que recibió 30 mil soles de parte del Ministerio de Cultura en pleno Estado de Emergencia por brindar charlas motivacionales. Se supo, además, que entre el 2018 y 2020 firmó contratos por más de S/175.000.

“Las investigaciones de la Fiscalía van a determinar a los responsables, y de comprobar un presunto tráfico de influencias del presidente Martín Vizcarra esto podría traerle serios problemas terminado su mandato. Vizcarra podría salir perjudicado si se comprueba el tráfico de influencias. Pero eso lo determinará la Fiscalía que podría pasar el caso a la Fiscalía de la Nación”, señaló Amoretti al Diario Exitosa.

“Lo que puedo analizar es que hay un delito, primero, de colusión. Funcionarios se han coludido con este fulano para contratarlo y perjudicar las arcas del Estado. Y, segundo, se señala que no tiene ningún título y no cumple con los requisitos para su contratación. Habría que ver qué universidad le dio el doctor Honoris Causa que no se le da a cualquiera. Si es falso, ese delito sería falsedad genérica. Entre este último y colusión hay 25 años de prisión”, acotó.

Richard Swing: “He botado a la ministra por atrevida... la renuncié”

Richard Swing en el ojo de la tormenta. El programa Panorama lanzó un video donde se le escucha decir al cantante que ha tenido que botar a la Ministra de Cultura Sonia Guillén por "atrevida".

En el video se puede ver cómo Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, se vanagloria de ser el autor de la salida de la ministra.

“Oye, aunque hubiese invertido toda mi plata en difusión, nunca hubiera tenido una campaña como la que me están haciendo. Hoy día he botado a la ministra… por atrevida. La renuncié. Todas son unas envidiosas porque yo he llegado al lugar que nunca llegarán ellas, porque nunca llegarán a ese lugar”, se le escucha decir en el video difgundido por Panorama.

“Yo no solo mando en un país, mando en tres porque trabajo para tres presidentes. Estoy en la mansión Swing. Gordo, dime si algún día pensaste que iba a ser tan famoso a nivel mundial”, le dice a su desconocido interlocutor.

Además, hace referencia a una posible citación en el Congreso de la República y sobre las parodias que han hecho con su nombre.

“Solo parodian a los grandes. Todos los días me parodian, las radios comen de mí. Vas a ver el día que vaya al Congreso va a haber cinco mil periodistas”, indicó.