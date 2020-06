Richard Swing: “He botado a la ministra por atrevida... la renuncié” [VIDEO]

Richard Swing en el ojo de la tormenta. El programa Panorama lanzó un video donde se le escucha decir al cantante que ha tenido que botar a la Ministra de Cultura Sonia Guillén por abusiva.

En el video se puede ver cómo Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, se vanagloria de ser el autor de la salida de la ministra.

“Oye, aunque hubiese invertido toda mi plata en difusión, nunca hubiera tenido una campaña como la que me están haciendo. Hoy día he botado a la ministra… por atrevida. La renuncié. Todas son unas envidiosas porque yo he llegado al lugar que nunca llegarán ellas, porque nunca llegarán a ese lugar”, se le escucha decir en el video difgundido por Panorama.

“Yo no solo mando en un país, mando en tres porque trabajo para tres presidentes. Estoy en la mansión Swing. Gordo, dime si algún día pensaste que iba a ser tan famoso a nivel mundial”, le dice a su desconocido interlocutor.

Además, hace referencia a una posible citación en el Congreso de la República y sobre las parodias que han hecho con su nombre.

“Solo parodian a los grandes. Todos los días me parodian, las radios comen de mí. Vas a ver el día que vaya al Congreso va a haber cinco mil periodistas”, indicó.

Richard Swing niega que sea su voz

Por su parte, el diario El Comercio se comunicó con Richard Swing para consultar sobre la veracidad de este video, pero él respondió “No soy yo. Y esa no es mi voz”.

El cantante causó revuelo tras saberse que en pleno Estado de Emergencia fue contratado por el Ministerio de Cultura para brindar charlas motivacionales a los integrantes de dicho ministerio. Su pago fue de S/30.000, sin embargo, se supo que entre el 2018 y 2020 firmó contratos por más de S/175.000.