Productora de ‘EEG’ sobre críticas: “Son más los que están felices con nuestro regreso”

La directora y productora de contenidos de Prot TV, Mariana Ramírez del Villar indicó que hacer ‘Esto es Guerra’ durante esta época es bastante complicado, pero ellos están asumiendo todo para llevar alegría a la población peruana.

Acerca de las críticas, la productora de ‘Esto es Guerra’ indicó a ‘Trome’ que aceptan las constructivas y las negativas, pero que son más las personas que quieren al programa y están felices con su regreso.

Como sabemos, desde que empezó el reality en América TV ha venido recibiendo muchas críticas de los usuarios en redes sociales, quienes resaltan que no es un programa esencial durante esta época tan complicada.

Juliana habló de EEG: "No hay nada más democrático que el uso del control remoto”

La periodista y conductora de televisión, Juliana Oxenford decidió hablar sobre el regreso del programa reality ‘Esto es Guerra’.

“Son muchos los que me preguntan por la competencia, me piden que opine sobre el regreso de EEG. Primero, quiero decirles que, si bien estamos en el mismo horario, no me corresponde hablar del tema porque somos formatos absolutamente diferentes: nosotros hacemos periodismo, ellos entretenimiento”.

“Agradezco a quienes nos ven y optan por nuestra propuesta informativa. Son ustedes quienes deciden qué ver y no hay nada más democrático que el uso del control remoto”, añadió.

“Sobre periodismo, opino y opinaré siempre. Sobre el resto, solo puedo decir si algo me gusta o no desde mi humilde posición de televidente. Los programas subsisten en la medida que la gente los siga viendo”, finalizó.