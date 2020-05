Mamá de Vadhir confiesa que le fue infiel a Eugenio Derbez [VIDEO]

Silvana Prince, madre de Vadhir Derbez, sorprendió al confesar que le fue infiel a Eugenio Derbez. Esta revelación fue hecha en plena entrevista para el programa de YouTube de su propio hijo y actor.

Vadhir Derbez tuvo como invitada especial a su madre, quien no dudó en hacerle algunas confesiones, como haber consumido marihuana cuando era joven. Sin embargo, lo que nunca imaginó que es su propia madre se jactara que le fue infiel a su padre antes que él.

Silvana Prince contó cómo se conoció con Eugenio Derbez, aclarando que no tuvieron una relación fugaz, sino de 4 años.

“Me pidió mi teléfono, yo seguí unos días de gira y cuando regresé él me buscó y se me pegó como un vil chicle. Duramos casi cuatro años, hasta mediados del 91”, indicó.

Sin embargo, la relación terminó a causa de una infidelidad. Silvana Prince dejó entrever que la causante había sido Victoria Ruffo, sin embargo, la madre de Vadhir señaló que fue ella quien le fue infiel primero, y en varias ocasiones.

"Yo fui tremendamente noviera, tremendamente coqueta. Ok, para que se enteren, yo sí le puse los cuernos a tu papá, antes que él", indicó.

Mamá de Vadhir Derbez hizo fuerte revelación contra Victoria Ruffo

Respecto a su separación, la artista hizo una fuerte revelación, en la cual involucra a Victoria Ruffo, madre de José Eduardo Derbez.

Según cuenta Prince, todo ocurrió en una función especial de un show de comedia que lideraba junto a Eugenio Derbez, a la cual no pudo asistir porque estaba a un mes de dar a luz.

“Hago las llamadas, invito a media gente para prensa y una de ellas era la mamá de tu hermano, yo la llamé para invitarla. Esa noche yo no estuve, pero creo que fue cuando se resbaló tu padre, no lo creía hasta que me di cuenta y esa noche le dije ‘bye’ porque estaba en mi departamento”, contó.

Cuando Vadhir le preguntó sobre a diferencia de edad con su hermano José Eduardo, su madre respondió: “Tú tenías cinco meses de nacido, cuando Victoria ya se había embarazado. Así que obvio le dije ‘vas a tener que empacar tus trapitos porque no soy de las que se dejan’”.

Mamá de Vadhir Derbez es muy amiga de Eugenio Derbez

Sin embargo, después de dos décadas, Silvada Prince contó que no le guarda rencor. Al contrario, han sabido llevar una buena comunicación.

“Le tengo un cariño, fuera de todo lo que haya pasado, mi cariño hacia él es un vínculo de hermanos. Y me gusta ver el cambio que está teniendo y tratando de ser un mejor padre, porque nunca supo ser padre de niños chiquitos”, dijo.

En la entrevista, la actriz también recordó sus inicios en la carrera, cuando tenía solo 16 años.