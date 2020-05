Madre de Vadhir revela que Eugenio Derbez le fue infiel con Victoria Ruffo [VIDEO]

Silvana Prince es reconocida no solo por ser madre de Vadhir Derbez, también por mantener una carrera bastante sólida en la industria del entretenimiento. La artista siempre se ha preocupado por hacer bulla solo por sus logros, es por ello que sorprendió al revelar detalles de su vida privada con Eugenio Derbez.

Vadhir Derbéz tuvo una conversación con su madre para un video en su canal de Youtube, donde terminó confesando qué fue lo que le hizo alejarse de Eugenio Derbez hace más de 25 años.

Silvana Prince contó que conoció a Eugenio Derbez en un evento de belleza en Puebla, donde lo confundió con un mago. Tras este encuentro, la pareja tuvo una relación de casi 4 años.

“Me pidió mi teléfono, yo seguí unos días de gira y cuando regresé él me buscó y se me pegó como un vil chicle. Duramos casi cuatro años, hasta mediados del 91”, contó la actriz.

Asimismo, aseguró que no es cierto que haya mantenido una relación fugaz con el actor. “Yo no tomo, así que no fue una noche de copas una noche loca... incluso un año tristemente perdí a otro bebé del mismo papá”, indicó.

Mamá de Vadhir Derbez hizo fuerte revelación contra Victoria Ruffo

Respecto a su separación, la artista hizo una fuerte revelación, en la cual involucra a Victoria Ruffo, madre de José Eduardo Derbez.

Según cuenta Prince, todo ocurrió en una función especial de un show de comedia que lideraba junto a Eugenio Derbez, a la cual no pudo asistir porque estaba a un mes de dar a luz.

“Hago las llamadas, invito a media gente para prensa y una de ellas era la mamá de tu hermano, yo la llamé para invitarla. Esa noche yo no estuve, pero creo que fue cuando se resbaló tu padre, no lo creía hasta que me di cuenta y esa noche le dije ‘bye’ porque estaba en mi departamento”, contó.

Cuando Vadhir le preguntó sobre a diferencia de edad con su hermano José Eduardo, su madre respondió: “Tú tenías cinco meses de nacido, cuando Victoria ya se había embarazado. Así que obvio le dije ‘vas a tener que empacar tus trapitos porque no soy de las que se dejan’”.

Sin embargo, después de dos décadas, Silvada Prince contó que no le guarda rencor. Al contrario, han sabido llevar una buena comunicación.

“Le tengo un cariño, fuera de todo lo que haya pasado, mi cariño hacia él es un vínculo de hermanos. Y me gusta ver el cambio que está teniendo y tratando de ser un mejor padre, porque nunca supo ser padre de niños chiquitos”, dijo.

En la entrevista, la actriz también recordó sus inicios en la carrera, cuando tenía solo 16 años.

¿Eugenio Derbez casi mata a su hijo?

Vadhir Derbez durante una entrevista por videollamada con el hijo de Victoria Ruffo, mientras él se encontraba en su casa y José en una piscina contó la anécdota que dejó pasmado a los fans de su padre.

Ante el descuido del mexicano cuando Vadhir era menor, casi ocasiona que pierda la vida en medio del mar. Aunque ahora lo cuenta riéndose, fue un gran susto.

"Mi papá casi me mata (...) no sé si fue accidente o se quería deshacer de mí porque ya tenía demasiados niños", indicó el actor.

¿Qué pasó con Vadhir Derbez?

El hecho pasó cuando Eugenio manejaba una embarcación y quisieron montar en una inflable acuática que era controlada por una lancha.

El productor al querer aumentar la velocidad, provocó que el intérprete de 29 años y un amigo del viaje chocaran contra una bolla que no recuerda si era de cemento o metal.

Al instante del hecho cayeron al agua y fueron rescatados. "Se escuchó un ruido seco (...) Pensamos que se mataron o quedaron inconscientes y se iban a ahogar", expresó José Eduardo

Por suerte, el galán de novelas solo tuvo algunas heridas que no generó que lo hospitalicen. Además, perdió un reloj que era un regalo de su primer amor.