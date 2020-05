Lali Espósito sobre la maternidad: “Me da pánico” [VIDEO]

Lali Espósito puso a bailar a sus seguidores durante la cuarentena lanzando su nuevo tema ‘Lo que tengo yo’. Y para promocionar su nuevo sencillo, la artista argentina se encuentra brindado entrevistas en diferentes medios.

La cantante contó que esta canción no iba a aparecer en su cuarto disco, pero el ritmo pegajozo la convenció. “La canción no estaba prevista para sacarla en el disco, pero un día me levanto y veo que no podía quitármela de la canción”.

La intérprete de ‘Boomerang’ siempre se ha caracterizado por ser muy honesta al momento de responder las preguntas que le hacen, por ello que en un programa argentino, Lali Espósito se animó sobre la maternidad, el posible regreso de ‘Casi Ángeles’, la polémica que tuvo con Amaia Montero y ‘Sky Rojo’ de Netflix.

Lali Espósito confesó que le teme a la maternidad

En el programa matutino ‘Los ángeles de la mañana’, el conductor Ángel de Brito le consultó a Lali sobre si planea ser mamá, ya que sus amigas Mery del Cerro y Eugenia ‘China’ Suárez ya lo son.

Ante esta pregunta, la también actriz respondió sincera y sin vueltas: "Me da pánico la maternidad (…) Uno pone como excusa el trabajo, de hecho fue siempre medio mi prioridad. Voy aprendiendo, con el tiempo, a que no sea la prioridad principal, más allá de que sea parte de mi vida".

“También aprendí a prestarle atención a la privacidad, a mi desarrollo como mujer y como individuo por fuera de tu profesión. Le estoy prestando atención a eso, cosa que no lo pensaba ni ahí hace un tiempo. Y, en esa línea de pensamiento, entra el universo de la maternidad (…)Voy a confesar algo: Me da miedo la maternidad. Veo a madres, que es una tarea tan increíble, y me aterra un poco. Es un ser dependiendo de vos a never for ever, que no vas a amar a más nada en tu vida que a ese ser, es muy intenso”, agregó Espósito.

Lali Espósito habló sobre su polémica con Amaia Montero

Pero esto no es todo, también explicó qué es lo que realmente pasó con Amaia Montero. Hace un mes, el canal Telefé emitió nuevamente el primer episodio de ‘Casi Ángeles’, así que Lali Espósito quiso sorprender a sus seguidores de la serie haciendo un live en su Instagram con Peter Lanzani, el cual tuvo más de 170 mil personas conectadas.

Durante la charla de dos horas, los actores argentinos recordaron muchas anécdotas de la época de ‘Casi Ángeles’ y los ‘Teen Angels’, pero una de las que más resaltó fue cuando su compañera de elenco la ‘China’ Suárez se peleó con la cantante Amaia Montero.

Esta anécdota no fue del agrado de la exintegrante de ‘La Oreja de Van Gogh’ y por ello Lali le pidió disculpas a la cantante española.

Sin embargo, Amaia no lo aceptó y asegurando que la anécdota era falsa, desató una gran polémica.

Luego de varias semanas de este suceso le siguen consultando a la artista argentina qué es lo que en verdad pasó y ella no tiene problemas en responder.

“No pasó nada (…) La anécdota era más para reírnos de la China y de su temperamento de la adolescencia. Pasa que usamos una palabra y la anécdota nacía desde una escena jocosa, lo cual a la otra persona le puede no causarle gracia, con todo el derecho del mundo, y corresponde cien por cien pedir disculpas. Peter y yo no teníamos mala intención”, aclaró Lali.

Lali Espósito habló sobre las posibilidades del regreso de ‘Casi Ángeles’

La intérprete de ‘Laligera’ confesó que en la actualidad el elenco de la serie de Cris Morena sí desea hacer una película de ‘Casi Ángeles’, pero sus tiempos no los ayuda.

Lali Espósito también contó que está a la esperada de volver a España para continuar con las grabaciones de la serie de Netflix, ‘Sky Rojo’.

“Tengo muchas ganas de volver a rodar. Nos quedamos congelados en medio un proyecto super pasional. Estamos aprendiendo a luchar mucho con armas, a caernos en pozos, tiene mucha aventura (…) Son tres mujeres que escapan de un prostíbulo siendo víctimas de trata, un tema que tiene telita para tratar”, declaró la argentina.