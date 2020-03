Lali Espósito es una de las artistas que no teme dar su opinión por los temas de coyuntura. La cantante y actriz argentina siempre ha dicho lo que piensa y tiene una postura firme ante las problemáticas sociales.

Aprovechando que hoy 8 de marzo se conmemora el “Día Internacional de la mujer”, Lali Espósito dejó contundentes gráficas en sus historia de Instagram.

Lali Espósito por el “Día de la mujer”: “No quiero ser valiente, quiero ser libre”

La intérprete de ‘Soy’ empezó su día dejando un potente mensaje a sus seguidores de Instagram: “Queremos vivir sin miedo”.

Luego de esta gráfica, Lali Espósito siguió subiendo imágenes que expresan el real motivo por el que se conmemora el “Día Internacional de la mujer”. “No quiero ser valiente, quiero ser libre”; “Feliz será el día que no falte ninguna”.

Y aunque Lali se encuentre en España rodando la serie “Sky Rojo” de Netflix, ella no es ajena a la realidad que pasan las mujeres en Argentina. Por eso, la intérprete de ‘Ego’ posteó en su Instagram la imagen en la que se puede leer: “#Paramos para que dejen de matarnos. Solo en lo que va del año hubo 68 feminicidios, la mayoría cometidos por su parejas”.

Lali Espósito expresa su indignación sobre los casos de feminicidio

Aunque Lali Espósito no se encuentre en su país, a través de su cuenta de Instagram expresó su indignación por los casos de feminicidios en Argentina.

“Tuve una sensación de mierd... al leer, como todos los días, casos de femicidios, niñas asesinadas, mujeres mutiladas, quemadas", dijo.

"Me impactó, me frustró, me dolió, me jode profundamente la sensación de moneda corriente. De que ya sé que todos los put... días voy a leer una noticia de un femicidio. De una mujer que ya no está, de una familia que ya perdió a una hermana, amiga, madre.... ¡Basta! No puedo leer esas cosas y continuar con mi vida de privilegiada y de contenta. ¡Basta!”, señaló la intérprete de ‘Laligera’.

“No puede ser que una persona que tiene una orden de restricción o alejamiento mate, finalmente, a esa mujer o a esa niña. No puede ser que una mujer que ha denunciado 180 mil veces termine asesinada. No puede ser que las personas que se tienen que hacer cargo y que tienen que accionar sobre esto no lo hagan No puede ser que los medios de comunicación hagan mal uso, en muchos casos que he leído y escuchado, de las palabras para contar este tipo de situaciones”, finalizó la recordada Mar de “Casi Ángeles”.

Lali Espósito: "Yo viví una situación de violencia desde lo verbal"