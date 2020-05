Eugenio Derbez a Aislinn: "La primera reacción que tuve fue de shock, no quería tenerte"

Aislinn Derbez aprovechó la cuarentena para lanzar su podcast “La Magia del Caos” y hace poco lanzó un nuevo episodio donde contó con la participación de su papá Eugenio Derbez.

En este nuevo podcast, Eugenio Derbez le confesó a Aislinn que no estaba en sus planes ser padre y que al inicio no quería tener a su hija

“Se acabó mi vida. La paternidad no estaba mucho en mis planes. Cuando recibo la noticia, la primera reacción que tuve fue de shock, de se acabó mi vida, ya no voy a poder lograr mis sueños, tendré que ponerme a trabar, fue un ‘hasta aquí’ con mis sueños”, contó que fue lo primero que pensó cuando se enteró que iba a ser papá por primera vez.

“En mi película No se aceptan devoluciones, la frase que viene acompañada con el título ‘Eres lo mejor que no quería que me pasara’, es mía y la hice basada en ti, tengo muy claro que en un principio fue como un ‘no, yo no quiero ser papá y no quiero, me va a acabar mis sueños’, y luego pues eso fuiste ‘lo mejor que no quería que me pasara’ y hasta la fecha sigues siendo ‘lo mejor que no quería que me pasara’”, le confesó a su hija Aislinn Derbez.

“Llegaste a mi vida a enseñarme una cantidad de cosas y abrir una cantidad de puertas y oportunidades. Has sido mi maestra más grande que he tenido en la vida”, le dijo Eugenio a su hija mayor.

Aislinn Derbez reveló los problemas que la llevaron a separarse de Mauricio Ochmann

En el primer episodio de su podcast, la hija de Eugenio Derbez hizo fuertes revelaciones acerca de algunos sucesos que han cambiado radicalmente su vida.

¿Como cuáles? Pues, Aislinn habló sobre la depresión postparto que vivió tras dar a luz a la pequeña Kailani y su separación con el actor mexicano.

En este podcast, la hermana de Vadhir Derbez contó que una de las razones del fracaso de su relación es que con Mauricio siempre tuvieron fallas en la comunicación.