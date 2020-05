"Aislinn Derbez está feliz desde que se separó y yo también", asegura madre de la actriz

Gaby Michel, madre de Aislinn Derbez, sorprendió a los fans del clan Derbez tras indicar que su hija está más feliz que nunca tras haberse separado de Mauricio Ochmann.

“Se dibujó una sonrisa en mi cara”, indicó Michel cuando le preguntaron cómo tomó la separación de su hija.

Cuando le preguntaron cómo ha notado que se encuentra actualmente su hija, la madre de la actriz indicó: “La veo perfecta. Feliz, más que antes, y yo con ella".

"La veo encantada con su vida. Desde que se separó, se dibujó una sonrisa en mi cara, para qué negarlo”, acotó Gaby Michel, quien también se refirió a su nieta Kailani, a quien calificó como un "ángel".

Aislinn Derbez y su separación con Mauricio Ochmann

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann decidieron separarse este año. En muchas entrevistas, la actriz explicó que aún ama al actor, pero su relación carece de una herramienta muy importante, la comunicación.

“Es muy duro. Lo amo y obviamente no esperé que esto nos pasara a nosotros, pero he sido muy abierta al dolor y a todo lo que ha ocurrido”, indicó a Justin Baldoni.

"Siempre, desde que nos conocimos Mauricio y yo, siempre nos fallaba la comunicación. Como que era un poquito difícil, pensamos de formas muy distintas, nos costaba trabajo fluir, porque es como si él hablara un lenguaje y yo hablara otro lenguaje”, acotó. “Me puse a buscar ayuda terapéutica para poder encontrarnos en este lenguaje y ha sido muy interesante todo lo que ha sucedido en estos últimos años”, agregó.

Aislinn Derbez y su pánico a la separación

Aislinn Derbez confesó que le hizo prometer a Mauricio Ochmann que nunca la dejaría. "Una de las cosas que más daban pánico en la vida era tener que enfrentar una separación. Yo me casé diciendo ‘con éste me quedo para toda la vida’, me acuerdo que una vez le dije ‘me embarazo si me prometes que te quedas conmigo toda la vida’”, recordó.