Karen Schwarz anunció el inesperado cambio que tuvo tras 24 horas en labores de parto

Karen Schwarz anunció en su Instagram que pronto conocerá a su segunda hija, Cayetana. La modelo y conductora también contó que en las últimas horas hubo un cambio inesperado tras 24 horas en labores de parto.

Hace unas horas, Karen Schwarz posteó un video en el que mencionó que por precaución Ezio Oliva no estará presente en el parto.

“Ahora si estamos listas! Es difícil estar sola durante el trabajo de parto, no les voy a mentir, pero las circunstancias de la vida nos impulsa a darnos fuerzas a nosotras mismas. (…)Por seguridad @eziooliva no me podrá acompañar durante todo el trabajo de parto ni cuando nazca nuestra gordita”, escribió la modelo.

Sin embargo, Karen no imaginó que habría un inesperado cambio a la hora de traer al mundo a su hija.

“Después de casi 24 horas, los planes cambiaron. El trabajo de parto ha sido muy duro y lento.Yo quería que fuera natural como fue el primer embarazo, pero ya no pueden esperar más y mi hijita tiene que salir, al final llegará por cesárea”, escribió en sus historias de Instagram.

Ezio Oliva sorprendió a Karen Schwarz en la clínica

Pero Karen Schwarz no es la única que está emocionada y ansiosa por conocer a su segunda hija, Ezio oliva también lo está. Por eso, el cantante publicó un video en Instagram en el que sorprende a su esposa en la clínica.

“Después de casi 24 Horas mi hija parece que está bastante cómoda y mi esposa a punto del colapso...por eso el equipo de médicos, muy amablemente, me dio la oportunidad de darle la sorpresa por unos minutos y afortunadamente pude darle un beso antes de que ingrese a sala de parto”, es la descripción que acompañó al video de Ezio.