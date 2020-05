Andrea San Martín confiesa que su hija sufrió de ansiedad tras contarle del coronavirus

Andrea San Martín, al igual que muchas madres, tuvo que contarle a sus hijas sobre la difícil situación que enfrenta el país y por qué no pueden salir de casa. La conductora de TV indicó que su pequeña Maia sufrió de ansiedad al escuchar la explicación.

"Las mamás nos hemos tenido que acomodar y al ir extendiéndose la cuarentena, les hemos tenido que contar a nuestros hijos lo que está sucediendo", indicó Andrea San Martín en el programa América Hoy.

Andrea San Martín le contó a sus hijas por qué no pueden salir de casa

Ante la extensión de la cuarentena, la animadora tuvo que contarle a sus pequeñas la situación, y explicarles que es por su bien.

"Yo converso mucho con mis hijas, a pesar de la edad que tienen, les cuento todo, siempre estoy en comunicación con ellas de forma transparente", acotó.

"Mi hija mayor comprendió la situación, pero, sin embargo, le entró como una especie de ansiedad, porque ella es bastante sensible y ya fue muy consciente de que hay gente que está muriendo por este tema. Me dijo que tenía mucha pena de lo que estaba pasando, me preguntó por qué la gente estaba muriendo tanto, dijo que ya no podía con esta situación, que era difícil porque se le complicaba poder estar con su familia, que no podía ver a sus amigos...", detalló Andrea San Martín.

Cómo se recuerda, Andrea San Martín vive sola al cuidado de sus hijas Maia y Lara. La animadora está actualmente soltera, sin embargo, no le cierra las puertas al amor.

Andrea San Martín responde con 'todo' a mujer que insultó a su hija

La mujer también criticó en Instagram a Andrea San Martín por su labor como madre. Esta conducta generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

“Todos hacemos lo que haces, mamita. Quién, pero quién te manda sacar hijas de distintos hombres que a las finales te dejan. Dormimos porque queremos y podemos y tú como burra por sacar hijas de diferentes hombres. Mediocre”, fue el mensaje que le escribieron a la joven influencer.

Sin embargo lo que más le molestó a la ojiverde fue que la cibernauta se atrevió a insultar a su hija. Por ello, Andrea mostró el nombre de la joven que la molestó a ella y a su hija.

“La señorita estudia o es abogada. Saquen su línea más o menos a quienes recurrimos. Este es el pensamiento de muchos ‘profesionales’ de nuestro país. Policías, abogados, jueces, doctores, ingenieros y demás. ¿Lo bueno? Lo bueno es que con el simple hecho de ser ecuánime marcarás la diferencia porque los estudios... Los hace cualquiera. Ni siquiera conoce el significado de la palabra mediocridad ¿y estudia? Estamos jod...", expresó la expareja de Sebastián Lizarzaburu en sus redes sociales.