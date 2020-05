Stephanie Cayo es nominada a “los 100 rostros más bellos del mundo” | FOTO

Nuestra representante internacional que sigue conquistando con su talento, Stephanie Cayo, fue nominada a los “The 100 most beautiful face 2020”, es decir, “A los 100 rostro más bellos del mundo 2020”, organizado por TC Candler & The Independent Critics.

El certamen que elige a 100 mujeres entre cantantes, actrices, modelos, conductoras, entre otras áreas, la peruana se encuentra en competencia.

¿Con qué artistas internacionales, Stephanie Cayo se encuentra nominada?

Entre las figuras más famosas se encuentra Selena Gómez, Kaylyn Slevin, Shirine Boutella, Yuqi, Brie Larson, entre otras féminas. A su vez, la chica reality, Ivana Yturbe, es parte de las concursantes..

Stephanie Cayo en Instagram

Por su parte, la intérprete desde sus redes sociales no ha pronunciado para promocionar el concurso virtual ni que voten por ella.

La menor las hermanas Cayo hasta el momento, cuenta con más de 18 mil likes en dos horas.

Otra figura nacional que se encuentra en la lista de los 100 rostros más bellos es Andrés Wiese, quien publicó el concurso en su plataforma digital y se encuentra contento por lo ocurrido.

¿Cómo votar?

Si deseas votar por Stephanie Cayo o por alguna celebridad, solo debes ingresar a la cuenta oficial del ranking en Instagram de TC Candler, quienes son los organizadores de “The 100 Most Beautiful Faces”. Luego darle "like" o "me gusta" a su foto y automáticamente suma al puntaje para la nominada.