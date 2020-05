Ivana Yturbe posó en topless y Beto Da Silva reacciona a sensual foto

La modelo Ivana Yturbe sorprendió a todos sus seguidores de Instagram con una sensual fotografía en topless.

Sus seguidores no tardaron en reaccionar a la imagen y uno de ellos fue el futbolista Beto Da Silva, quien estaría saliendo con la guapa modelo.

“Es increíble gorda”, mencionó el deportista en la fotografía publicada en sus redes sociales.

A los minutos, los fanáticos de Ivana le pidieron a Yturbe que deje de estar en coqueteos con la artista y que ‘oficialicen su relación’.

Por su parte, Ivana compartió un mensaje acerca del amor en su sensual foto:

“BUENOS DÍAS. Dichosos aquellos que tienen amor, sexo, cariño y amistad en una misma persona. ¿Díganme si está frase no suena increíble??? ¿Cuéntenme, cuantos sienten que encuentran todo esto en sus parejas? ¿Si no tienen, no le encantaría encontrar todo eso en sus flaquitas? Por último, para los que no tienen enamorad@ no les gustaría que, si en algún momento lo tienen, esa misma persona les de todo eso? Y bueno para dejar reflexionando a algunos, los que tienen pareja y no encuentran todo esto... que esperan para ver qué anda mal? Les mando un beso y que tengan un lindo fin,”, escribió Yturbe en su cuenta de Instagram.

Echa un vistazo a la publicación que hizo Ivana en sus redes sociales: