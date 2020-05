¿Cancelaron? Esto es Guerra no se emitirá hoy a pesar de anuncio [VIDEO]

¿No tienen fecha de regreso? La conductora del programa de entretenimiento ‘Esto es Guerra’, Jazmín Pinedo acaba de confirmar que el regreso del reality se ha retrasado nuevamente.

La popular chinita respondió en su cuenta de Instagram a sus seguidores acerca de la reaparición y les dijo:

“Yo también los extraño, pero nuestro presidente dio dos semanas más, así que a esperar todavía”.

Usuarios piden que reality no regrese a las pantallas

Hace unos días, América Televisión reveló en su programa que el lunes 11 de mayo regresarían a las pantallas de televisión:

“Estuvimos fuera de la pantalla, pero nuestro corazón nunca dejó de latir y ahora nos toca volver. EEG cambia para todos y llevará ayuda al que más lo necesita. Lunes 6.50 p. m. Regresemos a un mundo mejor”, se escuchó en los anuncios.

Pero esta medida fue rechazada por los usuarios en redes sociales, a pesar que el programa de competencia es el más visto del Perú.

A través de Twitter, cibernautas crearon el HT ‘No más Esto es Guerra’:

“Saquen ese programa, no ayuda nada en el tipo de educación y entretenimiento así que #NoMasEstoEsGuerra”. “Ese programa no nos enseña nada bueno solo son gente que no tiene nada mejor que hacer”, son solo algunos de los comentarios de personas que mostraron su malestar en redes.