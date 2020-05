Magaly envía condolencias a Gisela Valcárcel por fallecimiento de su hermana [VIDEO]

La conductora de televisión Ethel Pozo reveló en sus redes sociales que su tía Martha Valcárcel había fallecido.

Martha es hermana menor de Gisela Valcárcel y Magaly Medina olvidó las críticas y todas las diferencias contra ‘La Señito’ y le envió el pésame durante su programa ‘Magaly Tv: La Firme’.

"Hoy empezamos con una noticia que es realmente triste, entiendo que tiene que ver con alguien que siempre ha sido mi enemiga televisiva, mi enemiga televisiva quiero decir porque tampoco es mi amiga, no la frecuento, no la trato. Todas las personas que critico acá, no las conozco, no son amigos míos", mencionó Medina.

A los minutos, la periodista le envió el pésame:

"Hay que darle el más sentido pésame y decirle a Gisela Valcárcel, cuánto sentimos la pérdida tan dolorosa que ha sufrido hoy, la muerte de su hermana menor, su hermana Martha"

"Sabemos que Gisela era muy unida a sus hermanas y sobre todo a esta hermana que fue la que se encargó siempre de Ethel mientras ella trabajaba", agregó.

Magaly Medina también expresó que la pérdida de una hermana debe ser terrible y resaltó (por las diferencias con Valcárcel) que no tiene nada de malo enviarle el pésame.

"Lo cortés no quita lo valiente, por si alguien raja", finalizó.