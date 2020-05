Natalie Vértiz causa furor en las redes con baile extremadamente sexy [VIDEO]

Entregada a la fiebre del TikTok, Natalie Vértiz sorprendió a todos sus fans con un baile que les quitó el aliento. La bella modelo se lució sumamente sensual a ritmo del tema ¨Pa la playa", como parte de un challenge.

"Y por fin mi @nickifav. Mi #PaLaPlayaChallenge", escribió la conductora de televisión, quien se ha vuelto adicta a los Tik Tok en es esta cuarentena.

Tan pronto la modelo publicó el video, los fans resaltaron el talento de Natalie Vértiz, halagando sus sensuales movimientos.

Natalie Vértiz estyá bastante entregada a su familia en estos días, apoyando a su hijo con las clases virtuales e incursionando en la repostería. Además, también ha hecho partícipe de sus TikTok a su hijo.



Natalie Vértiz contó la crisis matrimonial que enfrentó con Yaco

La modelo al presentarse en un programa de América televisión, contó que fue cierto el tenso momento de pasó en su relación con el conductor.

Sin embargo, aprovechó en desmentir cualquier inconveniente en la actualidad y anunciar que está feliz junto a su familia.

"Mi familia está feliz, yo estoy feliz y estamos junto como tiene que ser. Lo más importante en una pareja, comunicación, el apoyo y la comprensión".

A su vez, manifestó que ya no le incomodan los rumores de su romance. "Ya no me molesta tanto, ya me acostumbre. Yo siempre he tratado de ser perfil bajo en lo que hago y solo hablo de mi trabajo".

¿Natalie Vértiz será mamá por segunda vez?

La joven aunque había contado antes que deseaba ser madre de nuevo, está enfocada en su crecimiento profesional.

"Me encantaría, pero por ahora estoy muy enfocada en las cosas que tengo que hacer y mis metas personales, más adelante".