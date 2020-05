Leonard León sigue en problemas con Karla Tarazona: “No puedo ver a mis hijos”

El cantante Leonard León ya está de regreso con su familia después de haberse realizado la prueba molecular y dar negativo para el covid-19.

El artista regresó a convivir con su actual pareja y su hijita, pero reveló que no puede ver a sus hijos mayores porque Karla Tarazona se lo ha prohibido.

“A Leonard y Alessandro los amo, ellos lo saben. Lamentablemente hay un problema. No puedo permitir que se pongan condiciones para poder verlos, ese fue el motivo por el cual yo pedí una variación de mi régimen de visitas, incluso ya iba a salir una medida cautelar para verlos, pero empezó lo de la cuarentena. En su momento diré cuáles son esas restricciones que esa persona (Karla Tarazona) me puso y por qué no llegamos a un acuerdo.”, expresó Leonard al diario ‘El popular’.

El exintegrante del ‘Grupo 5’ expresó que no pude ni siquiera llamar a sus hijos por teléfono o videollamada porque su madre se lo ha prohibido.

“Para nada. Me cortó todo tipo de comunicación, yo esperaba que esto se pueda solucionar, pero nada. Por ahora, prefiero pensar que estos meses de distanciamiento son importantes para luego poder estar juntos toda la vida. Podré acompañarlos en sus momentos importantes, verlos en días festivos, vacaciones, Día del Padre y otros.”, comentó Leonard León al medio mencionado.

Recordemos que Leonard León y Karla Tarazona mantuvieron una relación de muchos años y fruto de su amor tuvieron dos hijos. Lamentablemente ahora se encuentran distanciados y no pueden llegar a un acuerdo para las visitas de los menores.