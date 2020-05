Thalía y su desgarrador mensaje tras la muerte de un ser querido por COVID-19 [VIDEO]

La cantante Thalía, quien siempre se ha mostrado consciente de la situación que enfrentamos a causa de la pandemia, usó sus redes sociales para dar un desgarrador mensaje tras la muerte de un ser querido, quien falleció de coronavirus.

Una de sus fans más cercanos, Juan Carlos Pastrana, falleció a los 36 años. La actriz le dedicó un sentido mensaje, destacando que su muerte le “duele infinitamente”. Además, le pidió a sus seguidores que no descuiden su salud.

“Juan Carlos Pastrana ha perdido la batalla contra el COVID-19, solamente tenía 36 años. Gran parte de su vida la compartió conmigo, con mis ilusiones y mis sueños y mis proyectos; siempre estuvo ahí apoyándome, siempre fue parte de la Thalifamilia; todos nosotros estamos de luto, estamos muy conmovidos, muy consternados, mandando amor, luz a toda su familia”, indicó a través de un video.

“Todos somos vulnerables al COVID-19, todos. 36 años, joven saludable, feliz, optimista y fue uno que no pudo contra esta batalla que estamos viviendo en estos momentos. Por favor, se los pido, cuídense, cuídense más que nunca, porque somos muy vulnerables todos”, señaló con voz quebrantada.

“Te queremos Juan Carlos, donde quiera que estés”, acotó Thalía. “Esto va más allá y nos tenemos que cuidar”, acotó.

Thalía contra el coronavirus y el presidente de México

Como se recuerda, en marzo Thalía criticó las medidas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien le había restado importancia al coronavirus.

“No mis amores, no está bien congregarnos, no está bien salir agrupados, no está bien salir”, dijo Thalía cuando el presidente recomendó a los mexicanos salir de sus casas sin preocupaciones.

“Luego de ver este video que contradice todo lo que estamos haciendo alrededor del mundo sentí que tenía que dejarles este mensaje. ¡Lo que se menciona en una parte de este video no está bien!”, acotó.

“Los profesionales de la salud nos han indicado constantemente que tenemos que estar solitos (…) No, por favor, señores, por qué no debemos salir, porque no sabemos si estamos infectados o no por lo tanto podemos seguir propagando el virus sin ni siquiera saberlo, recuerden, puede tomar hasta 14 días para desarrollar síntomas pero también hay personas que están infectadas y no van a desarrollar síntomas visibles”, señaló en aquella ocasión a través de Instagram.